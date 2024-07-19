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  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

Aparat de călcat vertical cu aburAparat de călcat vertical cu aburi

STH7060/80

4.7
| (118) Recenzii | 94% recomandă acest produs

1 premiu

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
Acum toate articolele tale vestimentare pot fi gata de purtat într-o clipă cu aparatul de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000. Capătul său reglabil şi vârful ascuţit al plăcii cu aburi netezesc cutele rapid şi confortabil din orice unghi. Iar Tehnologia OptimalTEMP garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, astfel încât să poți netezi hainele fără nicio grijă.
Vezi toate beneficiile

Netezește hainele comod, rapid și eficient

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

  • Capăt flexibil, reglabil

  • Netezire pe orizontală și pe verticală

  • 1500 W, jet de abur până la 28 g/min

  • Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml

  • Accesoriu Stylemat

Distruge până la 99,9% din bacterii* pentru a reîmprospăta hainele şi a îndepărta mirosurile

În afară de netezirea cutelor, aparatul de călcat vertical cu abur îndepărtează mirosurile neplăcute, omorând până la 99.9% dintre bacterii*. Astfel, poți reîmprospăta hainele, tapițeria mobilierului, perdelele sau jucăriile de pluș ale copiilor.

Capăt flexibil, reglabil, pentru a netezi hainele mai comod, atât pe verticală, cât și pe orizontală

Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!

Formă specială a tălpii, cu vârf ascuțit

Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).

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Premii

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Recenzii

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4.7

din 5

118

Recenzii

94%

recomandă acest produs

19/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ruční naparovac

Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

27/07/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Funguje

Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.

Avantaje

Funguje

Dezavantaje

Větší než jsem si myslel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

23/07/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Výrobek splnil očekávání

Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit

Avantaje

Rychlost

Dezavantaje

Snad jen trochu větší váha

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač

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Referințe

  1. Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.

  2. În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips