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Capăt flexibil, reglabil
Netezire pe orizontală și pe verticală
1500 W, jet de abur până la 28 g/min
Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml
Accesoriu Stylemat
În afară de netezirea cutelor, aparatul de călcat vertical cu abur îndepărtează mirosurile neplăcute, omorând până la 99.9% dintre bacterii*. Astfel, poți reîmprospăta hainele, tapițeria mobilierului, perdelele sau jucăriile de pluș ale copiilor.
Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!
Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).
Premii
4.7
din 5
118
Recenzii
94%
recomandă acest produs
Štistko 69
19/07/2024
Česká republika
Ruční naparovac
Zatím jsem velmi spokojena a nadšena. Doufam, ze spokojenost bude pokračovat ;-) Používám jak ve svisle, tak vodorovné poloze, Obsluha jednoduchá , rychlá, 👌👍🏻
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Qwerzz
27/07/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Funguje
Tento malý parní generátor funguje podle mých představ. Osvěží, vyhladí, to vše za chvilku.
Avantaje
Funguje
Dezavantaje
Větší než jsem si myslel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
MichaelaMorava
23/07/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Výrobek splnil očekávání
Výrobek splnil mé očekávání. Rychle upraví pomačkané oblečení. Snadná manipulace. Už netřeba vytahovat žehličku a složitě žehlit
Avantaje
Rychlost
Dezavantaje
Snad jen trochu větší váha
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 7000 Series STH7060/80 Ruční napařovač
Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.
În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips