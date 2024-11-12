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  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

Aparat de călcat vertical cu aburPhilips Seria 7000

STH7050/30

1
| (1) Recenzie

1 premiu

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
Acum toate articolele tale vestimentare pot fi gata de purtat într-o clipă cu aparatul de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000. Capătul său reglabil şi vârful ascuţit al plăcii cu aburi netezesc cutele rapid şi confortabil din orice unghi. Iar Tehnologia OptimalTEMP garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, astfel încât să poți netezi hainele fără nicio grijă.
Vezi toate beneficiile

Netezește hainele comod, rapid și eficient

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

  • Capăt flexibil, reglabil

  • Netezire pe orizontală și pe verticală

  • 1500 W, jet de abur până la 28 g/min

  • Rezervoare de apă de 100 ml și 200 ml

  • Accesoriu Stylemat

Capăt flexibil, reglabil, pentru a netezi hainele mai comod, atât pe verticală, cât și pe orizontală

Capătul unic, reglabil, îți permite să folosești aparatul comod în orice unghi, oferindu-ți opțiunea de a netezi hainele atât pe verticală, cât și pe orizontală. Alegerea iți aparține!

Formă specială a tălpii, cu vârf ascuțit

Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).

Încălzire rapidă, gatade utilizare în doar 30 de secunde

Oricând ai nevoie, aparatul de călcat vertical cu abur este la îndemână și gata de utilizare foarte rapid. În doar 30 de secunde, ledul iți vă arăta că poți să începi să îți netezești hainele. Încălzirea rapidă face din aparatul de călcat vertical cu abur soluția ideală pentru deciziile de ultim moment privind ținuta pe care o vei purta, pentru că îți permite să iți aranjezi hainele într-o clipă.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

12/11/2024

Slovensko

Slovensko

Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model

Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.

Avantaje

Otocna hlavica

Dezavantaje

Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky

Acest review a fost făcut pentru Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Acest review a fost făcut pentru Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

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Referințe

  1. Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.

  2. În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips