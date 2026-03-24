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Aparat de călcat vertical cu abur Philips Seria 7000
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STH7020/20
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Toate (4)
Ce tip de apă pot utiliza cu fierul de călcat cu abur sau aparatul de călcat cu abur Philips?
Cum detartrez aparatul de călcat vertical cu abur/soluţia multifuncţională Philips?
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips poate fi utilizat în siguranţă pe toate articolele vestimentare?
Pot să ating hainele cu aparatul de călcat vertical cu abur Philips?
Aparat de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000SVC ANSAMBLU REZERVOR DE APĂ 100 ML
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips lasă pete pe articolul vestimentar
Se scurg picături de apă din capul aparatului meu de călcat vertical cu abur Philips
Mânerul aparatului de călcat vertical cu abur Philips vibrează sau produce un sunet specific pompării
Aparatul de călcat vertical cu abur Philips produce zgomot şi abur după utilizare
Aparatul meu de călcat vertical cu abur Philips nu produce aburi
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