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  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
  • Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

Aparat de călcat vertical cu aburPhilips Seria 7000

STH7020/20

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!
Acum toate articolele tale vestimentare pot fi gata de purtat într-o clipă cu aparatul de călcat vertical cu aburi Philips seria 7000. Capătul său reglabil şi vârful ascuţit al plăcii cu aburi netezesc cutele rapid şi confortabil din orice unghi. Iar Tehnologia OptimalTEMP garantează zero arsuri pe orice material care poate fi călcat, astfel încât să poți netezi hainele fără nicio grijă.
Vezi toate beneficiile

Netezește hainele comod, rapid și eficient

Alege-ți ținuta din garderobă, netezește-o rapid și ești gata!

  • Capăt flexibil, reglabil

  • Netezire pe orizontală și pe verticală

  • 1500 W, jet de abur până la 28 g/min

  • Rezervor de apă de 100 ml

  • Sac de depozitare

Formă specială a tălpii, cu vârf ascuțit

Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).

Aburul continuu netezeşte eficient cutele

Jetul de abur continuu de până la 28 g/min destinde fibrele materialelor și facilitează netezirea rapidă a cutelor. Astfel, aparatul de călcat vertical cu abur este o soluție eficientă atunci când vrei ca hainele tale să fie aranjate rapid.

Rezervor de apă de 100 ml, suficient pentru netezirea întregii ținute

Rezervor de apă detaşabil de 100 ml, suficient pentru netezirea unei ţinute complete, fără a fi nevoie de reumplere. Rezervorul de apă este uşor de îndepărtat şi reumplut ori de câte ori ai nevoie.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/08/2023

България

България

Много удобен уред за гладене

Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.

Avantaje

Лек и практичен

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара

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Referințe

  1. Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.

  2. În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips