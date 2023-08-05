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Capăt flexibil, reglabil
Netezire pe orizontală și pe verticală
1500 W, jet de abur până la 28 g/min
Rezervor de apă de 100 ml
Sac de depozitare
Talpa cu multiple straturi are un vârf ascuțit, care oferă o precizie mai bună în netezirea cu ușurință a cutelor din zonele greu accesibile (în jurul nasturilor, în zona gulerului sau a pliseurilor).
Jetul de abur continuu de până la 28 g/min destinde fibrele materialelor și facilitează netezirea rapidă a cutelor. Astfel, aparatul de călcat vertical cu abur este o soluție eficientă atunci când vrei ca hainele tale să fie aranjate rapid.
Rezervor de apă detaşabil de 100 ml, suficient pentru netezirea unei ţinute complete, fără a fi nevoie de reumplere. Rezervorul de apă este uşor de îndepărtat şi reumplut ori de câte ori ai nevoie.
Premii
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
DANTО
05/08/2023
България
Много удобен уред за гладене
Изключително удобен и практичен уред, особено когато сте на път. Перфектен за употреба при гладене на фини и деликатни материи. Силно препоръчвам.
Avantaje
Лек и практичен
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 7000 STH7020/20 Ръчен уред за гладене с пара
Testat de un institut terţ pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 şi Candida albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.
În comparaţie cu Philips GC362, pe baza raportului intern de testare Philips