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  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă
  • Soluţie compactă şi pliabilă

Aparat de călcat vertical cu abur Seria 3000Aparat de călcat vertical cu aburi

STH3010/30

5
| (11) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Soluţie compactă şi pliabilă
Aparatul de călcat vertical cu abur Seria 3000 este conceput pentru a fi ușor, compact și pliabil, pentru utilizare și depozitare fără efort și pentru reîmprospătarea hainelor oriunde, oricând. Este ideal pentru retușuri rapide, acasă sau în deplasare.
Vezi toate beneficiile

Netezire rapidă a hainelor, acasă şi în deplasare

Soluţie compactă şi pliabilă

  • Rezervor de apă detașabil de 100 ml

  • Gata de utilizare în cca 30 sec.

  • Jet de abur continuu de până la 20 g/min

  • Compact și pliabil

Compact și pliabil, ușor de folosit și de depozitat

Compact și pliabil, ușor de folosit și de depozitat

Îți împrospătezi rapid hainele fără masa de călcat. Designul compact și pliabil îl face ușor de luat cu tine și simplu de depozitat, iar aburul netezește cutele ușoare și revigorează hainele în doar câteva minute, fiind perfect pentru retușuri de ultim moment, acasă sau în călătorii.

Gata de utilizare în doar 30 de secunde

Gata de utilizare în doar 30 de secunde

Se încălzește rapid, iar indicatorul luminos îți arată când poți începe. Netezești imediat, fără așteptare și fără complicații.

1000 W și abur continuu de până la 20 g/min

1000 W și abur continuu de până la 20 g/min

Puterea de 1000 W generează un debit de abur continuu de până la 20 g/min, pentru netezire rapidă și comodă.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

11

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

13/01/2026

България

България

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

22/12/2024

България

България

Продукта е много ефективен и лесен за употреба.

Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.

Avantaje

Бърз,удобен и ефективен

Dezavantaje

Няма

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара

24/06/2024

Україна

Україна

Швидке відпарювання

Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)

Avantaje

Якісна робота

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач

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Referințe

  1. Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 şi Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.