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Rezervor de apă detașabil de 100 ml
Gata de utilizare în cca 30 sec.
Jet de abur continuu de până la 20 g/min
Compact și pliabil
Îți împrospătezi rapid hainele fără masa de călcat. Designul compact și pliabil îl face ușor de luat cu tine și simplu de depozitat, iar aburul netezește cutele ușoare și revigorează hainele în doar câteva minute, fiind perfect pentru retușuri de ultim moment, acasă sau în călătorii.
Se încălzește rapid, iar indicatorul luminos îți arată când poți începe. Netezești imediat, fără așteptare și fără complicații.
Puterea de 1000 W generează un debit de abur continuu de până la 20 g/min, pentru netezire rapidă și comodă.
5.0
din 5
11
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Уникат
13/01/2026
България
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Poli25
22/12/2024
България
Продукта е много ефективен и лесен за употреба.
Доволна съм от продукта .Лесно и бързо се работи с него.
Avantaje
Бърз,удобен и ефективен
Dezavantaje
Няма
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серия 3000 STH3010/30 Ръчен уред за гладене с пара
Uliana_U
24/06/2024
Україна
Parte a unei promoții
Швидке відпарювання
Придбала нещодавно, покупкою задоволена. Відпарювач працює швидко і якісно, надзвичайно компактний завдяки складній ручці. У нього дуже милий дизайн немов зефірка)
Avantaje
Якісна робота
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 STH3010/30 Ручний відпарювач
Testat de o agenţie externă pentru tipurile de bacterii Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538 şi Canidia albicans ATCC 10231 cu un timp de călcare cu abur de 10 secunde.