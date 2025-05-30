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  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
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  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
  • Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*

Producție oprită

Shaver S9000 PrestigeAparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

SP9860/13

4.7
| (492) Recenzii | 92% recomandă acest produs

1 premiu

Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*
Obţine un bărbierit incredibil de fin şi de precis, chiar şi pe o barbă de 7 zile, cu Philips S9000 Prestige. Echipat cu tehnologie SkinIQ, aparatul de bărbierit detectează şi se adaptează feţei tale pentru o experienţă de bărbierit optimă.
Vezi toate beneficiile

cu tehnologie SkinIQ

Bărbierit aproape de piele, incredibil de fin*

  • Lame Dual Precision NanoTech

  • Sistem de suspensie cu control ridicat

  • Motor digital cu rotaţie de top

  • Înveliş SkinGlide excelent

Lame foarte puternice cu ascuţire automată pentru precizie extremă

Lame foarte puternice cu ascuţire automată pentru precizie extremă

Cu până la 150.000 de acţiuni de tăiere pe minut, lamele Dual Precision NanoTech oferă rezultate extrem de precise la nivelul pielii. Întărite cu nanoparticule, cele 72 de lame cu ascuţire automată au margini ascuţite foarte rezistente şi durabile, pentru precizie optimă în orice moment.

Poziţie perfectă a lamelor pentru precizie maximă

Poziţie perfectă a lamelor pentru precizie maximă

Pentru a evita tragerea şi disconfortul, Philips S9000 Prestige dispune de un sistem de suspensie de înaltă precizie pentru a asigura poziţia perfectă a lamelor pentru precizie maximă de tăiere.

Eficienţă de bărbierit de mare viteză

Eficienţă de bărbierit de mare viteză

Cu un număr maxim de rotaţii pentru eficienţă maximă, cel mai avansat motor digital Philips asigură un bărbierit precis, indiferent de conturul feţei sau de densitatea părului.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.7

din 5

492

Recenzii

92%

recomandă acest produs

30/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Taie părul mult mai scurt decât precedentele serii PHILIPS. Sunet mult redus. Se curță bine și ușor. Sper să fie la fel de fiabil și durabil ca precedentele.

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

05/07/2023

România

România

Un produs premium, performant

Am un Oneblade Pro dat eram vonvins ca voi gasi ceva mai bun de la Philips. Am fost incantat din ziua 1. Barbiereste foarte rspid si precis, Rezultatul este foarte aproape de barbieritul cu lama clasica.

Avantaje

Calitate premium, baterie excelenta, incarcare wireless, barbierit precis

Dezavantaje

Nimic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9883/36 Aparat de bărbierit electric umed şi uscat cu SkinIQ

16/05/2022

România

România

Cumpărător verificat

Un produs de top

Bună ziua. Am ales acest produs pentru utilitatea lui dar totodată și pentru modelul inovator, plin de stil și rafinament . Se vede clar că Philips cauta asiduu să îmbunătățească gama de produse. Un mare plus pentru asta. Revenind la acest minunat aparat de bărbierit multe cuvinte de laudă. Rupe gura târgului, este tot ce ți-ai putea dorii. Doar un singur lucru negativ. Nu are si încărcare usb . Ce se va întâmpla când bateria nu v-a ma tine ? Oare poate cineva să-mi spună? Sincer La cât costă ar fi trebuit să aibă și așa ceva. Poate cineva să-mi spună ce pot face cu el atunci când bateria nu mai este bună? Mulțumesc

Avantaje

Foarte bun

Dezavantaje

Lipsa încărcare cu cablu usb . Imposibil de utilizat după ce baterie nu mai tine.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Shaver S9000 Prestige SP9860/13 Aparat de bărbierit electric umed & uscat seria 9000

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Referințe

  1. 756 de evaluări de la 7 frizerii cu 108 clienţi, în Germania