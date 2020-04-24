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Producție oprită
SHS3300WT/10
Extra Bass
Bucuraţi-vă de basul puternic al acestor căşti cu suport pentru urechi care sunt create pentru a vă oferi confort, stabilitate şi performanţă.
Difuzoare de 15 mm/tip închis
Suport pentru ureche
Această soluţie simplă şi eficientă elimină problemele ridicate de încurcarea cablului, permiţându-vă să plasaţi cablul în spate.
Suportul rămâne fixat în spatele urechii chiar şi când vă mişcaţi, păstrând căştile la locul lor, pentru a vă permite continuarea audiţiei. este partea fixată în spatele urechii, care menţine căştile pe urechi
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
4.6
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Avantaje
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Data utilizării 2019-03-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Data utilizării 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice