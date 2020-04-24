Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHS3300BK/10
Extra Bass
Bucuraţi-vă de basul puternic al acestor căşti cu suport pentru urechi care sunt create pentru a vă oferi confort, stabilitate şi performanţă.
Difuzoare de 15 mm/tip închis
Suport pentru ureche
Compact, pentru a fi purtat cu uşurinţă, dar suficient de mare pentru a oferi un sunet puternic şi limpede, difuzorul de 27 de mm are dimensiunea perfectă pentru o audiţie fără distorsiuni.
Forma specială şi materialele deosebite utilizate pentru pernuţele acestor căşti Philips asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio şi cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele pentru căşti sunt create într-o formă ce se potriveşte perfect zonei din jurul urechii.
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
4.6
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szimi95
24/04/2020
Polska
Polecam do biegania
Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam
Avantaje
Dźwięk, Wygoda, Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Data utilizării 2019-03-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Data utilizării 2019-03-23
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Fajne
Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki
Željko
26/07/2017
Hrvatska
Puno bolje od razvikanih modela
Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice