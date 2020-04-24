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Producție oprită

Căşti

SHS3300BK/10

4.6

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Extra Bass

Bucuraţi-vă de basul puternic al acestor căşti cu suport pentru urechi care sunt create pentru a vă oferi confort, stabilitate şi performanţă.

Vezi toate beneficiile

pentru un sunet puternic

Extra Bass

  • Difuzoare de 15 mm/tip închis

  • Suport pentru ureche

Difuzoarele de 27 de mm oferă o performanţă sonoră deosebită

Compact, pentru a fi purtat cu uşurinţă, dar suficient de mare pentru a oferi un sunet puternic şi limpede, difuzorul de 27 de mm are dimensiunea perfectă pentru o audiţie fără distorsiuni.

Pernuţele pentru căşti cresc confortul la purtare şi răspunsul basului

Forma specială şi materialele deosebite utilizate pentru pernuţele acestor căşti Philips asigură o potrivire perfectă pentru confort maxim. Împiedică pierderile audio şi cresc calitatea tonurilor de bas. Pernuţele pentru căşti sunt create într-o formă ce se potriveşte perfect zonei din jurul urechii.

Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam do biegania

Fajny sprzęt w przyzwoitej cenie. Lekkie i wygodne oraz bardzo dobry bass. Podczas biegania nie wypadają z ucha. Polecam

Avantaje

Dźwięk, Wygoda, Design

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki

Data utilizării 2019-03-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki

Data utilizării 2019-03-23

24/04/2020

Polska

Polska

Fajne

Wysoka jakość wykonania, dźwięk bez zarzutu, małe, zgrabne i wygodne

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Słuchawki

26/07/2017

Hrvatska

Hrvatska

Puno bolje od razvikanih modela

Kupio sam ove slušalice dok mi se ne poprave skupe slušalice renovimranog proizvođača. Potpuno sam se iznenadio bogatim zvukom, jasnoćom i glasnoćom zvuka. Za puno manje novaca imam gotovo pa jednaku kvalitetu zvuka kao i puno skuplje slušalice. Željko

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHS3300BK Slušalice

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