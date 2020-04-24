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Producție oprită

ActionFitCăşti sport cu microfon

SHQ1405BL/00

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

Căştile sport Philips Actionfit RunWild te împing către cea mai bună variantă a ta. Uşoare ca un fulg şi rezistente la apă, cu fixare personalizabilă. În acelaşi timp, driverele de mare putere oferă bas jos pentru a-ţi menţine corpul în mişcare.

Vezi toate beneficiile

Căşti sport cu fixare personalizabilă

FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE

  • Perfecte pentru utilizare în exterior

  • Rezistente la transpiraţie/apă

  • Difuzor auricular

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Acustica deschisă permite intrarea sunetului pentru o conştientizare şi siguranţă sporită

Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.

Designul acustic deschis îţi permite să fii conştient de mediul înconjurător

Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.

Clemă de cablu inclusă pentru un antrenament fără încurcături

Clemă de cablu inclusă pentru un antrenament fără încurcături

O clemă ţine cablurile la distanţă atunci când îţi împingi şi mai mult limitele.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Idealne do słuchania muzyki

Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.

Avantaje

Wykonanie, Dźwięk, Cena

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Data utilizării 2019-03-23

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Data utilizării 2019-03-23

24/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Savršene slušalice za sve uvjete.

Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.

Avantaje

Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...

Dezavantaje

Ništa

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Data utilizării 2019-11-24

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom

Data utilizării 2019-11-24

14/04/2020

Polska

Polska

extra

Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.

Avantaje

cena , jakosc

Dezavantaje

kabel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem

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Referințe

  1. cupele pentru urechi sunt lavabile, microfonul nu