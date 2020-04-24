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Producție oprită
SHQ1405BL/00
FORŢEAZĂ-ŢI LIMITELE
Căştile sport Philips Actionfit RunWild te împing către cea mai bună variantă a ta. Uşoare ca un fulg şi rezistente la apă, cu fixare personalizabilă. În acelaşi timp, driverele de mare putere oferă bas jos pentru a-ţi menţine corpul în mişcare.
Perfecte pentru utilizare în exterior
Rezistente la transpiraţie/apă
Difuzor auricular
Bucură-te de sunetul de calitate care nu blochează lumea din jurul tău. Deisngul acustic deschis permite intrarea sunetelor ambientale, astfel că poţi să fii conştient de mediu şi poţi fi în siguranţă în timpul antrenamentelor în aer liber.
Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.
O clemă ţine cablurile la distanţă atunci când îţi împingi şi mai mult limitele.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szimi95
24/04/2020
Polska
Idealne do słuchania muzyki
Używam głownie do słuchania muzyki podczas jazdy autobusem. Lekkie i dobrze trzymają się w uszach. Wyciszenie z zew. Też niczego sobie. Za te pieniądze nic lepszego nie dostaniemy.
Avantaje
Wykonanie, Dźwięk, Cena
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Data utilizării 2019-03-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Data utilizării 2019-03-23
Veca
24/03/2020
Hrvatska
Savršene slušalice za sve uvjete.
Lagane,udobne za nositi i po suhom i po kiši, na treningu,prilikom spremanja ispita ili na putu za posao, kvalitetan zvuk, a opet čujete ukoliko vas neko zove, savršene za nošenje vani.
Avantaje
Kvalitetan zvuk, lagane, više opcija nošenja, mogućnost javljanja na telefon...
Dezavantaje
Ništa
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Data utilizării 2019-11-24
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportske slušalice s mikrofonom
Data utilizării 2019-11-24
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
extra
Dobrze trzymają się w uchu - do wyboru kilka gumek, jakość dźwięku bardzo dobra w stosunku do ceny i wymiarów słuchawek.
Avantaje
cena , jakosc
Dezavantaje
kabel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1405BL Sportowe słuchawki z mikrofonem
cupele pentru urechi sunt lavabile, microfonul nu