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Producție oprită

ActionFitCăşti sport cu microfon

SHQ1255TBK/00

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Fă faţă oricărei provocări

Căştile ultrauşoare SHQ1255 sunt accesoriul perfect la sală sau la jogging. Aceste căşti rezistente garantează bas puternic şi potrivire comodă.

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Rezistente la transpiraţie

Fă faţă oricărei provocări

  • Difuzoare de 13,6 mm/tip semiînchis

  • Suport pentru ureche

Driverele de 13,6 mm oferă un sunet puternic

Driverele puternice de 13,6 mm oferă muzică antrenantă, cu bas profund şi dinamic care te menţine motivat – şi în mişcare. Driverele de înaltă calitate asigură o experienţă audio realistă, oferindu-ţi energie pe durata oricărui antrenament.

Controlează muzica şi răspunde la apeluri în timpul exerciţiilor

Rămâi conectat. Microfonul integrat şi controlul melodiilor (IPX2) permite schimbarea muzicii sau răspunderea la apeluri rapid şi simplu, în timpul antrenamentului.

Designul acustic deschis îţi permite să fii conştient de mediul înconjurător

Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

13/09/2019

Polska

Polska

W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki

Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem

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