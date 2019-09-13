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Producție oprită
SHQ1255TBK/00
Fă faţă oricărei provocări
Căştile ultrauşoare SHQ1255 sunt accesoriul perfect la sală sau la jogging. Aceste căşti rezistente garantează bas puternic şi potrivire comodă.
Difuzoare de 13,6 mm/tip semiînchis
Suport pentru ureche
Driverele puternice de 13,6 mm oferă muzică antrenantă, cu bas profund şi dinamic care te menţine motivat – şi în mişcare. Driverele de înaltă calitate asigură o experienţă audio realistă, oferindu-ţi energie pe durata oricărui antrenament.
Rămâi conectat. Microfonul integrat şi controlul melodiilor (IPX2) permite schimbarea muzicii sau răspunderea la apeluri rapid şi simplu, în timpul antrenamentului.
Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Człowiekwidmo
13/09/2019
Polska
W tym przedziale cenowym przyzwoite słuchawki
Przyjemne brzmienie, nie mają przesadnie podbitych basów. Wygodne, dobrze trzymają się w uszach. Największą wadą tego i podobnych modeli jest że NIGDZIE NIE MA DO NICH GUMEK.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHQ1255TBK Sportowe słuchawki z mikrofonem