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Producție oprită

ActionFitCăşti sport

SHQ1250TBK/00

Fă faţă oricărei provocări

Căştile ultrauşoare SHQ1250 sunt accesoriul perfect la sală sau la jogging. Aceste căşti rezistente garantează bas puternic şi potrivire comodă.

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Rezistente la transpiraţie

Fă faţă oricărei provocări

  • Difuzoare de 13,6 mm/tip semiînchis

  • Suport pentru ureche

Driverele de 13,6 mm oferă un sunet puternic

Driverele puternice de 13,6 mm oferă muzică antrenantă, cu bas profund şi dinamic care te menţine motivat – şi în mişcare. Driverele de înaltă calitate asigură o experienţă audio realistă, oferindu-ţi energie pe durata oricărui antrenament.

Designul acustic deschis îţi permite să fii conştient de mediul înconjurător

Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.

Suport pentru ureche pentru stabilitate şi confort

Suportul pentru ureche asigură stabilitate şi potrivire comodă.

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