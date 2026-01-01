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SHQ1250TBK/00
Fă faţă oricărei provocări
Căştile ultrauşoare SHQ1250 sunt accesoriul perfect la sală sau la jogging. Aceste căşti rezistente garantează bas puternic şi potrivire comodă.
Difuzoare de 13,6 mm/tip semiînchis
Suport pentru ureche
Driverele puternice de 13,6 mm oferă muzică antrenantă, cu bas profund şi dinamic care te menţine motivat – şi în mişcare. Driverele de înaltă calitate asigură o experienţă audio realistă, oferindu-ţi energie pe durata oricărui antrenament.
Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.
Suportul pentru ureche asigură stabilitate şi potrivire comodă.
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