Designul acustic deschis îţi permite să fii conştient de mediul înconjurător

Aceste căşti ActionFit nu blochează sunetul, astfel încât să fii conştient de mediul înconjurător şi în siguranţă, în special atunci când te antrenezi în aer liber. O platformă acustică deschisă oferă sunet de calitate, fără a acoperi zgomotul din jurul tău.