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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
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  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie
  • The Freddie

RetroCăşti supraauriculare de interior

SHP9500CY/00

The Freddie

Acestea sunt cel mai bun prieten al tău! Oferă muzicii pe care o iubeşti sunetul pe care îl merită cu aceste căşti cu fir cu aspect clasic, cu design posterior deschis. Construite pentru audiţie acasă, acestea oferă tuning de calitate audiofilă, stil retro şic şi confort modern.

Vezi toate beneficiile

The Freddie

  • Design retro, sunet strălucitor

  • Căşti cu design deschis cu fir

  • Drivere unghiulare de 50 mm

  • Confortabile pentru audiţie îndelungată

Aspect retro, sunet actual

Aspect retro, sunet actual

Pantaloni din piele, cea mai bună cămaşă a ta şi aspectul retro din anii 70 al acestor căşti supraauriculare! Indiferent dacă te mişti pe sunet retro de vinil sau redai ultima creaţie audio prin streaming, este timpul să revii la un sunet cald şi autentic.

Căşti supraauriculare cu design posterior deschis. Apropie-te de muzica ta

Căşti supraauriculare cu design posterior deschis. Apropie-te de muzica ta

Designul posterior deschis îţi permite să simţi muzica în profunzime. Fără niciun obstacol care să limiteze sunetul, vei fi tratat cu o performanţă captivantă şi generoasă ce separă vocile şi instrumentele, astfel încât să te poţi bucura de impactul deplin al fiecărei note. E ca şi cum ai fi în studio cu trupa ta preferată.

Drivere unghiulare de 50 mm din neodim. Sunet autentic hi-fi

Drivere unghiulare de 50 mm din neodim. Sunet autentic hi-fi

Driverele din neodim sunt proiectate să se încline la 15 grade, adaptându-se la forma naturală a urechii, astfel încât să auzi fiecare frecvenţă cu o precizie optimă. Obţii note înalte strălucitoare, joase controlate şi o rază medie este luxuriantă şi naturală. Perfecte pentru orice muzică pe care doreşti să o redai cu ele.

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