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SHP9500CY/00
The Freddie
Acestea sunt cel mai bun prieten al tău! Oferă muzicii pe care o iubeşti sunetul pe care îl merită cu aceste căşti cu fir cu aspect clasic, cu design posterior deschis. Construite pentru audiţie acasă, acestea oferă tuning de calitate audiofilă, stil retro şic şi confort modern.
Design retro, sunet strălucitor
Căşti cu design deschis cu fir
Drivere unghiulare de 50 mm
Confortabile pentru audiţie îndelungată
Pantaloni din piele, cea mai bună cămaşă a ta şi aspectul retro din anii 70 al acestor căşti supraauriculare! Indiferent dacă te mişti pe sunet retro de vinil sau redai ultima creaţie audio prin streaming, este timpul să revii la un sunet cald şi autentic.
Designul posterior deschis îţi permite să simţi muzica în profunzime. Fără niciun obstacol care să limiteze sunetul, vei fi tratat cu o performanţă captivantă şi generoasă ce separă vocile şi instrumentele, astfel încât să te poţi bucura de impactul deplin al fiecărei note. E ca şi cum ai fi în studio cu trupa ta preferată.
Driverele din neodim sunt proiectate să se încline la 15 grade, adaptându-se la forma naturală a urechii, astfel încât să auzi fiecare frecvenţă cu o precizie optimă. Obţii note înalte strălucitoare, joase controlate şi o rază medie este luxuriantă şi naturală. Perfecte pentru orice muzică pe care doreşti să o redai cu ele.
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