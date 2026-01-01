Căşti supraauriculare cu design posterior deschis. Apropie-te de muzica ta

Designul posterior deschis îţi permite să simţi muzica în profunzime. Fără niciun obstacol care să limiteze sunetul, vei fi tratat cu o performanţă captivantă şi generoasă ce separă vocile şi instrumentele, astfel încât să te poţi bucura de impactul deplin al fiecărei note. E ca şi cum ai fi în studio cu trupa ta preferată.