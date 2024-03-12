ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

Căşti cu microfon

Producție oprită

Asistență

Căşti cu microfon

SHL3075RD/00

Căşti cu microfon

Producție oprită

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu

Accesează magazinul

Conectează-te sau creează un cont

Înregistrează-ţi produsul

Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.

Înregistrează produsul

Pentru iOS şi Android

Aplicaţia Philips Headphones

Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să profiţi din plin de potenţialul căştilor tale. Poţi accesa toate caracteristicile care îţi vor oferi cea mai bună experienţă audio de pe dispozitivul mobil.

Scanează codul QR pentru a descărca aplicația
Aplicaţia Philips Headphones

Manuale şi documentaţie

Broşură comercială localizată

  • PDF fişier, 499.5 kB
  • 12 March 2024

Manual de utilizare scurt - English (US)

  • PDF fişier, 72.8 kB
  • 17 November 2023

Garanţie şi service

Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului

Garanţie

Politicile noastre de garanţie a produselor

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm