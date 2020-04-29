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  • Cel mai bun dispozitiv pentru copii

Căşti pentru copii

SHK2000PK/00

4.8
| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Albastru
Albastru
Roz cu mov
Roz cu mov
Cel mai bun dispozitiv pentru copii
Căştile potrivite pentru a introduce iubitorii de muzică în lumea sunetului. Basul clar şi designul jucăuş sunt adaptate pentru copii în creştere, iar construcţia este suficient de solidă pentru a face faţă oricărei situaţii. O limită de volum de 85 dB păstrează muzica distractivă şi totodată sigură.
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Dimensiune adaptată copiilor, volum maxim limitat

Cel mai bun dispozitiv pentru copii

  • Difuzoare de 30 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Roz cu mov

  • Volum limitat &lt;85 dB

Banda de susţinere ergonomică, ajustabilă creşte odată cu copilul

Banda de susţinere ergonomică, ajustabilă creşte odată cu copilul

Banda de susţinere ergonomică, simplă este complet ajustabilă, pentru a se potrivi capului oricărui copil în mod confortabil şi pentru a creşte odată cu el.

Difuzoarele mari pentru boxe din neodim, de 32 mm, oferă un sunet perfect echilibrat

Difuzoarele mari pentru boxe din neodim, de 32 mm, oferă un sunet perfect echilibrat

Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obţinerea unei sensibilităţi mai ridicate a bobinei acustice, unui răspuns de bas îmbunătăţit şi unui sunet pur şi echilibrat.

Design durabil fără şuruburi, conceput pentru redare intensă

Design durabil fără şuruburi, conceput pentru redare intensă

Designul durabil fără şuruburi permite pieselor căştilor să se rabateze şi să revină uşor la locul lor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Atrakcyjne

Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Super

[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.

Avantaje

kolorystyka ,jakość

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

23/04/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

dziewczęce brzmienie

[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)

Avantaje

kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci

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