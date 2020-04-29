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SHK2000PK/00
Disponibil în
Difuzoare de 30 mm/design închis
Supraauriculare
Roz cu mov
Volum limitat <85 dB
Banda de susţinere ergonomică, simplă este complet ajustabilă, pentru a se potrivi capului oricărui copil în mod confortabil şi pentru a creşte odată cu el.
Neodimul este cel mai bun material pentru producerea unui câmp magnetic puternic, facilitând obţinerea unei sensibilităţi mai ridicate a bobinei acustice, unui răspuns de bas îmbunătăţit şi unui sunet pur şi echilibrat.
Designul durabil fără şuruburi permite pieselor căştilor să se rabateze şi să revină uşor la locul lor.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
29/04/2020
Polska
Atrakcyjne
Bardzo fajny atrakcyjny design . Córka jest szczęśliwa. Przydatne ograniczenie db pozwoli cieszyć się długimi odsluchami. Czysty i detaliczny dzwięk. No i są wytrzymałe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Ronin84
23/04/2020
Polska
Angajat Philips
Super
[Employee of philipsglobal] Kupiłem dla córki ,duży wybór ładnych kolorów ,dźwięk czysty i wystarczająco głośny ,wykonanie super ,dobrze leżą , polecam serdecznie.
Avantaje
kolorystyka ,jakość
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
pawlos
23/04/2020
Polska
Angajat Philips
dziewczęce brzmienie
[Employee of philipsglobal] W końcu słuchawki, w których moja księżniczka może bezpiecznie słuchać muzyki. Klasyczna konstrukcja na kablu i oczywiście różowy kolor :)
Avantaje
kolor, brzmienie, ograniczenie decybeli
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHK2000PK Słuchawki dla dzieci