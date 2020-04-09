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  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.
  • Ultrauşoare. Sunet puternic.

Producție oprită

Căşti cu microfon

SHE4205BK/00

4.7
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Aducând un plus perfect zilei tale şi uşor de purtat, căştile Philips Flite Hyprlite oferă sunet clar şi confort lipsit de griji. Extrem de subţiri şi incredibil de uşoare, de-abia le simţi în urechi.
Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Difuzoare de 12,2 mm/design deschis

  • Difuzor auricular

Cablu durabil, cu reducerea uzurii

Cablu durabil, cu reducerea uzurii

Uşor nu înseamnă fragil. Conceput pentru călătorii, cablul pentru căşti are încorporată reducerea uzurii, pentru durabilitate mai mare şi durată de viaţă mai îndelungată.

Accente metalice lucioase şi elegante

Accente metalice lucioase şi elegante

Design emblematic , cu accente foarte lucioase, proaspete şi moderne.

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

09/04/2020

Polska

Polska

Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.

Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.

Avantaje

Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.

Dezavantaje

Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem

10/03/2018

България

България

леки, удобни и здрави слушалки

Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Слушалки с микрофон

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Слушалки с микрофон

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší pecková sluchátka

Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.

Avantaje

Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.

Dezavantaje

Zvuk není perfektní

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem

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