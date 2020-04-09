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Producție oprită
SHE4205BK/00
Difuzoare de 12,2 mm/design deschis
Difuzor auricular
Uşor nu înseamnă fragil. Conceput pentru călătorii, cablul pentru căşti are încorporată reducerea uzurii, pentru durabilitate mai mare şi durată de viaţă mai îndelungată.
Design emblematic , cu accente foarte lucioase, proaspete şi moderne.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
4.7
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Piotr M.
09/04/2020
Polska
Za taką cenę nie znajdziesz lepiej.
Bardzo wygodne słuchawki. Lekkie, super komfort noszenia, pozwalają usłyszeć to co się dzieje wokół Ciebie (super na wyjścia na zewnątrz - nie izolują od otoczenia), a jednocześnie zapewniają bardzo dobry dźwięk. Za tą cenę nie ma lepiej. Mam już takie drugie Szkoda, że Philips ich już nie produkuje.
Avantaje
Lekkie i wygodne. Douszne, ale typu otwartego. Super dźwięk.
Dezavantaje
Nazbyt plączący się kabel, jednocześnie mógłby być nieco bardziej wytrzymały.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Słuchawki z mikrofonem
грош
10/03/2018
България
леки, удобни и здрави слушалки
Леки, удобни и здрави слушалки с много добър звук. Комфортни при продължителна употреба
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Слушалки с микрофон
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Слушалки с микрофон
plazmas
19/05/2020
Česká republika
Nejlepší pecková sluchátka
Sluchátka peckového typu, který mi ze všech sedí v uších nejlépe. Svým tvarem trochu přečnívají z ucha a tak není 100 % pohodlné ležení na boku. Díky své konstrukci netlumí okolní hluk. Trochu se obávám o upevnění kabelu ve sluchátku, ale to káže až čas.
Avantaje
Pěkný zvuk, dobře sedí v uších, netlačí, ohebný kabel, použitelný mikrofon.
Dezavantaje
Zvuk není perfektní
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHE4205BK Sluchátka s mikrofonem