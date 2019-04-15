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  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic
  • Libertate wireless, sunet puternic

Producție oprită

Cască Bluetooth

SHB5250WT/00

3.2
| (5) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Libertate wireless, sunet puternic
Proiectate pentru libertate fără fir în mişcare, aceste căşti BT Philips MyJam FreshTones dispun de difuzoare de 14,2 mm pentru bas puternic şi potrivire optimă pe ureche.
Vezi toate beneficiile

Proiectate pentru a se potrivi pe urechi

Libertate wireless, sunet puternic

  • Difuzoare de 14,2 mm/design deschis

  • Difuzor auricular

  • Cablu plat

Sist. de rulare a cablului Flex-grip îmbun. durab. şi conectivit.

Cu sist. de rulare a cablului Flex-grip cauciucat dintre căşti şi cablu, conex. este protej. împotriva deterior. prin îndoirea repetată, prelungindu-i dur. de viaţă.

Drivere de 14,2 mm pentru boxe, pentru sunet puternic şi bas profund

Drivere de 14,2 mm pentru boxe, pentru sunet puternic şi bas profund

Drivere de 14,2 mm pt. boxe cu design cu orif. de bas pe cască pt. bas putern.

Magneţii puternici îmbunătăţesc performanţa bas

Specificaţii tehnice

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3.2

din 5

5

Recenzii

2

15/04/2019

România

România

Raport excelent pret-performanta

Am incercat mai multe modele de casti bluetooth pana sa le gasesc pe astea, si pot spune ca la pretul la care sunt, nu gasesti nimic apropiat ca performanta. Pentru cineva care nu suporta design-ul in-ear (dopuri), modelul acesta e o alegere buna.

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Cască Bluetooth

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Cască Bluetooth

26/03/2018

Polska

Polska

Moje pierwsze słuchawki bluetooth

W moim przypadku wielkość słuchawek idealna. Co najważniejsze zależało mi na dousznych ale o ergonomii jak na załączonym obrazku. Waga dla faceta nie powinna być uciążliwa. Jakość dźwięku subiektywnie bardzo dobra, do audiobooków i tidala itp idealne. Czas pracy (słuchanie muzyki oraz rozmowy) praktycznie bez większej przerwy ok 7 godzin . Można się przyczepić braku zabezpieczenia ,po wyjęciu z ucha najlepiej chować do kieszeni ponieważ na szyi raczej się nie utrzymają. To co zdecydowało o zakupie to kształt słuchawek.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Zestaw słuchawkowy Bluetooth

12/08/2019

România

România

Designul castii lasa de dorit

Dificil de tinut la ureche si foarte incomode datorita faptului ca nu sunt invelite cu un material soft. Calitatea sunetului ok

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Cască Bluetooth

Acest review a fost făcut pentru SHB5250BK Cască Bluetooth

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