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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
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Producție oprită

Căşti supraauriculare wireless cu microfon

SHB3075BL/00

4.4
| (30) Recenzii | 82% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Albastru
Albastru
Negru
Negru
Roşu
Roşu
Simte-l. BASS+
Căştile Philips BASS+ oferă bas puternic, vibrant într-un pachet compact şi elegant. Arată bine, au un sunet excelent şi o valoare minunată. Căşti wireless Bluetooth pentru cei care au nevoie de mai mult bas fără greutate suplimentară.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Bateria reîncărcabilă oferă până la 12 ore de redare

Bateria reîncărcabilă oferă până la 12 ore de redare

Cu o durată de redare de 12 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.

Drivere de difuzoare de 32 mm

Drivere de difuzoare de 32 mm

Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 32 mm care produc bas puternic, antrenant.

Cupe şi bandă de cap reglabile pentru confort optim

Cupe şi bandă de cap reglabile pentru confort optim

Concepute pentru o potrivire optimă, căştile BASS+ dispun de cupe pivotante şi bandă de cap reglabilă pentru a asigura o potrivire excelentă pentru toţi utilizatorii.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

30

Recenzii

82%

recomandă acest produs

1

09/01/2020

România

România

Cumpărător verificat

castile astea sunt raiul urechilor

Castile sunt exceptionale. Sunetele sunt superbe, parca redescopar sunetele cand imi pun castile pe urechi. este raiul pentru urechi. Cumpar casti philips din 2011, am avut o groaza de modele. Acest model este gama de varf. Sunetele sunt superbe, are un bas foarte puternic, ca de discoteca, care complimenteaza restul sunetelor. Conexiune stabila la bluetooth, le-am folosit si la telefon, si la pc. Nu am pierdut niciodata conexiunea. Raza de receptie e mare, in tot apartamentul, inclusiv prin pereti. Convorbirea telefonica e foarte buna, microfonul e foarte bun. Imperecherea cu dispozitivele e foarte usoara. Materialul e de calitate, iar designul e fantastic. Sunt foarte rezistente, le-am scapat pe jos dar nu se strica, exact ca celelalte modele pe care le am de la philips. Recomand tuturor aceste casti.

Avantaje

Cand ascult muzica la casti, parca sunt in rai. Au o calitate exceptionala si un bas profund.

Dezavantaje

Ma cam dor urechile dupa 1-2 ore de purtare pentru ca stau strans peste urechi.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon

16/03/2018

România

România

Face toti bani.

Sunt Philips deci nu mai am ce adauga. Se aud bine, sunt usoare, se imperecheaza usor cu alte dispozitive, numai de bine, momentan.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Avantaje

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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