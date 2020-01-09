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Producție oprită
SHB3075BL/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Cu o durată de redare de 12 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.
Căştile BASS+ dispun de drivere de difuzoare de 32 mm care produc bas puternic, antrenant.
Concepute pentru o potrivire optimă, căştile BASS+ dispun de cupe pivotante şi bandă de cap reglabilă pentru a asigura o potrivire excelentă pentru toţi utilizatorii.
4.4
din 5
30
Recenzii
82%
recomandă acest produs
marian r
09/01/2020
România
Cumpărător verificat
castile astea sunt raiul urechilor
Castile sunt exceptionale. Sunetele sunt superbe, parca redescopar sunetele cand imi pun castile pe urechi. este raiul pentru urechi. Cumpar casti philips din 2011, am avut o groaza de modele. Acest model este gama de varf. Sunetele sunt superbe, are un bas foarte puternic, ca de discoteca, care complimenteaza restul sunetelor. Conexiune stabila la bluetooth, le-am folosit si la telefon, si la pc. Nu am pierdut niciodata conexiunea. Raza de receptie e mare, in tot apartamentul, inclusiv prin pereti. Convorbirea telefonica e foarte buna, microfonul e foarte bun. Imperecherea cu dispozitivele e foarte usoara. Materialul e de calitate, iar designul e fantastic. Sunt foarte rezistente, le-am scapat pe jos dar nu se strica, exact ca celelalte modele pe care le am de la philips. Recomand tuturor aceste casti.
Avantaje
Cand ascult muzica la casti, parca sunt in rai. Au o calitate exceptionala si un bas profund.
Dezavantaje
Ma cam dor urechile dupa 1-2 ore de purtare pentru ca stau strans peste urechi.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075BK Căşti supraauriculare wireless cu microfon
catalinadrian
16/03/2018
România
Face toti bani.
Sunt Philips deci nu mai am ce adauga. Se aud bine, sunt usoare, se imperecheaza usor cu alte dispozitive, numai de bine, momentan.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Căşti supraauriculare wireless cu microfon
Magda95
24/11/2020
Polska
Moje najlepsze słuchawki
Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.
Avantaje
Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem
Rezultatele efective pot varia