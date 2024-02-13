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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

SH91Capete de ras de rezervă

SH91/50

4.6
| (45) Recenzii | 86% recomandă acest produs
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului de bărbierit şi revino la o performanţă de 100%.
Vezi toate beneficiile
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i9000 Prestige

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Aparat electric de bărbierit (umed&uscat) cu SkinIQ

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i9000 Prestige Ultra

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i9000 Prestige

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Shaver series 9000

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Shaver S9000 Prestige

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Aparat recondiţionat, bărbierit umed şi uscat

SP9861/16R1

Shaver S9000 Prestige

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Aparat recondiţionat, pentru bărbierit umed şi uscat

SP9883/35R1

Limited Edition 9000 Series

Limited Edition 9000 Series
Aparat de ras electric

S9980/59

Înlocuieşte la fiecare 24 luni pentru un aparat de bărbierit ca nou

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame NanoTech Dual Precision

  • Se potriveşte seriilor S8000, S9000, i9000

  • Se potriveşte seriei S9000

  • Se potriveşte seriei i9000

Precizie la nivelul pielii

Precizie la nivelul pielii

Lamele NanoTech DualPrecision bărbieresc precis la nivelul pielii (până la -0,08 mm sub piele), efectuând până la 165.000 de acţiuni de tăiere pe minut. Cele 72 de lame de înaltă performanţă au auto-ascuțirese şi sunt fabricate în Europa.

Pentru aparatele de bărbierit seriile 8000, 9000 şi 9000 Prestige

Pentru aparatele de bărbierit seriile 8000, 9000 şi 9000 Prestige

Verifică partea din spate a mânerului aparatului de bărbierit pentru a confirma înlocuirea capului. Ai nevoie de ajutor? Vizitează philips.com/accessories

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

Resetează-ţi foarte simplu aparatul de bărbierit

1. Apasă butoanele de eliberare şi detaşează suportul ce ține în poziție capetele de bărbierit. 2. Roteşte inelele de fixare şi scoate-le. 3. Scoate capetele de bărbierit şi introdu-le pe cele de schimb (adânciturile trebuie să se potrivească peste proeminenţe). 4. Pune la loc inelele şi roteşte-le în sensul acelor de ceasornic până auzi un clic. 5. Introdu la loc suportul şi închide.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

45

Recenzii

86%

recomandă acest produs

3

13/02/2024

Polska

Polska

Polecam, ostrza rewelacja!

Posiadam starszy model S 9000, golenie wychodziło z coraz gorszymi efektami. Po wymianie na nowsze ostrza SH91 golenie idzie dużo szybciej i uzyskuje się efekt idealnie gładkiej twarzy. Polecam każdemu wymianę na ten nowy model, znacznie leszy niż stary. Zamiast kupować nową golarkę za dużo niższą cenę otrzymałem golarkę z najwyższej półki.

Avantaje

Bardzo dobra jakość, idealne golenie

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

29/08/2023

Polska

Polska

Niesamowite !

Posiadam starszy model s 9000 używam od ok 6 lat postanowilem 2 raz wymienic ostrza i ku mojemu zdziwieniu nie moglem nigdzie znalesc wersji SH90 wyczytalem ze wyszedl ten model z produkcji. Tu przeczytalem opinie innych uzytkownikow i zamowilem nowsze ostrza SH91 szok poprostu nie moglem uwierzyc po 1 goleniu 2 razy szybciej sie teraz gole, golenie idzie gladko nawet na sucho i ten efekt idealnie gladka tważ żałuje że wczesniej nie zmienilem polecam kazdemu wymiane na ten nowy model miazdzy stary 🙂

Avantaje

Precyzja golenia, idealny efekt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

03/12/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

To produkt na lata używam go już ponad 30 lat jest

Jakość jakość jakość rewelacja uzywałem konkurencji to nie to

Avantaje

Trwalosc

Dezavantaje

Bateria mogła by służyć dłużej

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH91 SH91/50 Wymienne głowice golące

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Referințe

  1. în locurile destinate colectării și reciclării