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Philips Avent Natural Response Set 2x Tetină Debit 6
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SCY966/02
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (20)
Funcţionalitate (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?
De ce este noul meu produs ambalat într-o cutie de hârtie?
Cum uşurează tetina Natural Response trecerea de la alăptarea la sân?
Care sunt beneficiile noii tetine Natural Response?
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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