Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Tetina Natural Response
2 buc.
Tetină pentru hrană consistentă
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
5.0
din 5
64
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Renee87
30/09/2024
România
Tetine philips avent natural
Cele mai bune tetine pt nou nascuti. Tetinele sunt foarte moi si calitative. Recenzie din campanie Philips
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Ibn S
30/09/2024
România
Recenzie din campanie Philips
Produsul este ok. Recomand acest produs. Nu ezita!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Ailui
30/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produs excelent
Cel mic l-a acceptat din prima, material calitativ. Recenzie din campanie Philips
Avantaje
Material calitativ
Dezavantaje
Niciunul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY966/02 Set 2x Tetină Debit 6
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
0% BPA, conform reglementării UE 10/2011.