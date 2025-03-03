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Philips Avent Natural Response Biberon din sticlă 240 ml
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SCY933/01
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Manual de utilizare
Manual cu informaţii importante
Toate (20)
Funcţionalitate (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?
Poate bebeluşul meu să se descurce cu un biberon din sticlă Philips Avent?
De ce nu există nicio indicaţie de vârstă pe pachetele tetinelor Natural Response?
Cum se compară tetina Natural iniţială sau cea anticolici cu tetina Natural Response?
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventInel înfiletant pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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