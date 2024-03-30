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1 biberon
8 oz/240 ml
Tetină cu debit mediu
3-6 luni
Tetina Natural Response funcţionează cu ritmul natural de hrănire al bebeluşului, făcând uşoară combinarea hrănirii la sân şi cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul bea activ lapte. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
4.9
din 5
277
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Ioana Daniela G
30/03/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Sticluta este intacta, chiar si la N sterilizari..
Sticluta si tetina este special conceputa pentru fiecare varsta in parte, sunt multumita de acest produs, il recomand cu drag tuturor mamicilor.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Simo16
17/03/2023
România
Produsul are caracteristici excelente
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Este minunat aceast biberon deoarece prezinta o sterilizare excelenta a sticlei, modul ergonomic, tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este unul excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, exact cum se intampla la alaptatul natural. Produsul este excelent! Recomand acest produs!
Avantaje
sterilizare eficienta a sticlei
Dezavantaje
se poate sparge usor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Gina2234
15/03/2023
România
Papa safe
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent si il recomand tuturor. Mereu a fost un chin ora mesei, bebe se ineca si nu reuseam sa l facem sa manance cu placere. Cu Natural Response am scapat de probleme! Multumim, Philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY933/01 Biberon din sticlă 240 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011