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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Natural Response Set cadou de biberoane
Producție oprită
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SCY906/03
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Manual cu informaţii importante
Manual de utilizare
Toate (11)
Funcţionalitate (1)
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Cum pregătesc biberonul şi tetina Philips Avent pentru prima utilizare?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Pot hrăni bebeluşul cu hrană consistentă cu tetina Natural Response?
De ce refuză bebeluşul meu tetina Natural Response?
AventDisc de etanşare pentru biberon
AventInel înfiletant pentru biberon
AventCapac pentru biberon
Tetina mea Philips Avent Natural sau Natural Response se aplatizează
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