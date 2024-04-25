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Producție oprită
3 biberoane
11 oz/330 ml
Tetină cu debit rapid
Peste 6 luni
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Supapa anti-colici este concepută pentru a nu permite pătrunderea aerului în burtica bebeluşului în timpul hrănirii, pentru a ajuta la reducerea colicilor şi a disconfortului.
4.8
din 5
177
Recenzii
96%
recomandă acest produs
Garfield 2023
25/04/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent
Sunt cele mai bune,le folosim din prima zi,sunt bună și pt colici
Avantaje
Nu curge laptele dacă se răstoarnă biberonul
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Mărimea biberonului este excelenta pentru capacitatea de hrană cerută de bebe . Am observat că laptele ramane călduț o perioadă mai lungă de timp la noile biberoane Response decât cele normale Natural Avent.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Simo16
17/03/2023
România
Tetina este excelenta!
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Tetina este extrem de moale si de flexibila, debitul este excelent, determina bebelusul sa traga activ pentru a veni lapticul, imita alaptatul natural. Consider ca tetinele Natural Response sunt cele mai bune deoarece bebelusul poate accepta cu usurinta atat alaptarea naturala cat si biberonul. Acest produs este excelent! Usor acceptat de bebelus!
Avantaje
Tetina moale, usor de curatat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY906/01 Biberon 330 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011