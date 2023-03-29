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2 biberoane
4 oz/125 ml
Tetină cu debit lent
0-3 luni
Tetina Natural Response urmează ritmul natural de hrănire al bebeluşului, facilitând combinarea hrănirii la sân cu hrănirea cu biberonul. Tetina are un orificiu unic care eliberează lapte numai atunci când bebeluşul suge in mod activ. Astfel că fluxul de lapte se opreşte atunci când bebeluşul se opreşte din supt pentru a înghiţi şi respira.
Tetina lată, moale şi flexibilă este concepută să imite forma şi senzaţia unui sân, ajutând bebeluşul să se ataşeze şi să se hrănească confortabil.
Cu toţii învăţăm în ritmul nostru. Suptul este o abilitate, iar unii bebeluşi o dezvoltă mai repede decât alţii. De aceea, unii bebeluşi ar putea avea nevoie iniţial de tetina noastră „Primul debit” (Tetina 0) înainte de a trece la tetinele Natural Response. Treci la tetina „Primul debit” dacă bebeluşului îi ia mai mult de 20 de minute să bea 50 ml/1,7 oz cu tetina Natural Response. Încearcă tetina Natural Response cu un debit mai mare dacă bebeluşul se joacă cu tetina în loc să bea sau pare frustrat. Dacă dificultăţile de hrănire persistă, consultă un profesionist din domeniul sănătăţii.
4.9
din 5
288
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Recomand încă din prima zi a bebelușilor, pentru adaptarea naturală direct la biberon
Avantaje
Forma tetinei si biberonul mic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Sunt rezistente, se întrețin ușor și incap foarte bine în sterilizator. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la gama Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colivii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
aelena
06/03/2023
România
Sprijina alaptatul
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusa a fost incantata de acest biberon, este nevoie sa depuna putin efort ca laptele sa curga, similar cu sanul.
Avantaje
- tetina similara cu sanul mamei
Dezavantaje
- nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011