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Biberoane şi tetine pentru bebeluşi
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Philips Avent Tetină anti-colici
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SCY763/02
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Manual de utilizare
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
De ce este noul meu produs ambalat într-o cutie de hârtie?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
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