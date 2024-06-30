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Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul*. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul departe de burtica bebeluşului pentru a ajuta la reducerea colicilor şi disconfortului.
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dimk
30/06/2024
Україна
Гарна якість , не злипається.
Малюку підійшла соска, хоч до цього в нас була пляшечка і соска іншої фірми. Соска не злипається під час годування завдяки своїй формі та антиколіковому клапану.
Avantaje
Якість.
Dezavantaje
Немає.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Ivanna10
02/06/2024
Україна
Чудові соски.
Чудові соски,користуємся тільки цією фірмою.Соски з одиничкою якраз зносились,і перейшли вже на ці(більший потік).Під час годування соска не злипається,тому маля не нервує і спокійно їсть.Гарна якість силікону.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Віола
29/05/2024
Україна
Відразу взяла соску
Нам став потрібен прикорм, і я купила ці соски. Мала одразу ії взяла, і без проблем переходимо від грудей до соски. Вони прочні, не деформуються після стерилізації чи кип ятка, не злипаються, і не мають стороннього запаху. Дякую за якість.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY763/02 Антиколькова соска
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie pe timp de noapte, comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu un biberon al unui alt concurent. S-a dovedit că designul tetinei previne aplatizarea tetinei, ingerarea de aer asociată şi întreruperile de alimentare. Specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt cauzate în parte de înghiţirea aerului în timpul hrănirii, ceea ce creează disconfort în sistemul digestiv al copilului. Simptomele includ plânsul, agitaţia, gazele şi regurgitaţia.
Comparativ cu ambalajul anterior.
Pe baza vânzărilor anuale globale de pachete de tetine, utilizând greutatea netă a carcasei din plastic a tetinei.
Conform reglementării UE 10/2011.