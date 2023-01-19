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Informații de legalitate
Philips Avent SCY103/02 Anti-colic baby bottle
Producție oprită
Asistență
SCY103/02
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Manual de utilizare
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Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?
Din ce sunt fabricate biberoanele şi piesele Philips Avent?
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