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Producție oprită
4.8
din 5
33
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Felixya
26/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Avantaje
Material de calitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
Parte a unei promoții
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Avantaje
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
Parte a unei promoții
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml