ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Philips AventBiberon anti-colici 260 ml

SCY103/01

4.8
| (33) Recenzii | 97% recomandă acest produs

Disponibil în

4 oz
4 oz
9 oz
9 oz
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul, reducând totodată la minimum întreruperile în timpul hrănirii. Cu supapa anti-colici integrată, aerul nu este lăsat să pătrundă în burtica bebeluşului.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru hrănire neîntreruptă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină debit 2

  • Peste 1 lună

Supapă anti-colici unică – concepută pentru a reduce ingerarea aerului

Supapă anti-colici unică – concepută pentru a reduce ingerarea aerului

Supapa noastră anti-colici dovedită clinic* este concepută pentru a reduce colicile şi gazele intestinale. Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia. Agitaţia este redusă semnificativ pe timp de noapte, deoarece bebeluşii hrăniţi cu biberoane anti-colici Philips Avent au fost cu 60% mai puţin agitaţi decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon de top al concurenţei.

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere sigură

Forma tetinei a fost concepută pentru prindere sigură

Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.8

din 5

33

Recenzii

97%

recomandă acest produs

4
3

26/09/2024

România

România

Produs peste asteptari

Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.

Avantaje

Material de calitate

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

26/09/2024

România

România

Sunt foarte incantata de toate produsele incercate

Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.

Avantaje

Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

25/09/2024

România

România

Un produs bun

Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.

  2. S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.

  3. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.