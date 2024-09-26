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1 biberon
9 oz/260 ml
Tetină debit 2
Peste 1 lună
Supapa noastră anti-colici dovedită clinic* este concepută pentru a reduce colicile şi gazele intestinale. Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia. Agitaţia este redusă semnificativ pe timp de noapte, deoarece bebeluşii hrăniţi cu biberoane anti-colici Philips Avent au fost cu 60% mai puţin agitaţi decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon de top al concurenţei.
Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.
Tetina este concepută să nu se aplatizeze, pentru o prindere sigură şi o hrănire neîntreruptă.
4.8
din 5
33
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Felixya
26/09/2024
România
Parte a unei promoții
Produs peste asteptari
Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.
Avantaje
Material de calitate
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Jojo15
26/09/2024
România
Parte a unei promoții
Sunt foarte incantata de toate produsele incercate
Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.
Avantaje
Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
AIoana2024
25/09/2024
România
Parte a unei promoții
Un produs bun
Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au avut mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.
S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.