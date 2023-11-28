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Philips Avent Premium Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

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Philips Avent PremiumAparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

SCF883/01

Philips Avent Premium Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

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  • Curăţarea vasului şi detartrarea rezervorului de apă pentru aparatul 4 în 1 de preparat hrană sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent SCF883 SCF885
    Curăţarea vasului şi detartrarea rezervorului de apă pentru aparatul 4 în 1 de preparat hrană sănătoasă pentru bebeluşi Philips Avent SCF883 SCF885

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Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă - English (US)

  • PDF fişier, 10.7 MB
  • 21 October 2020

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 4.2 MB
  • 15 July 2026

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