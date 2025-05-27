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  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
  • Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești

Philips Avent PremiumAparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

SCF883/01

4.6
| (642) Recenzii | 92% recomandă acest produs
Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești
Înţelegem faptul că mâncarea nutritivă este esenţială pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului tău. Aparatul Philips Avent 4 în 1 te ajută să prepari uşor mâncăruri delicioase, specifice procesului de diversificare a bebeluşului tău.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Crează mai multe mese hrănitoare pentru bebeluş

Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi și reîncălzești

  • Preparare sănătoasă la abur

  • Găteşti la abur şi mixezi la un loc

  • Dezgheţare şi reîncălzire uşoare

  • Uşor de utilizat şi curăţat

  • Sfaturi şi reţete pentru înţărcare

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a păstra substanţele nutritive

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a păstra substanţele nutritive

Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Gustul bun, textura şi lichidele de preparare se păstrează pentru combinare.

De la preparare la abur la amestecare, totul într-un singur vas uşor de utilizat

De la preparare la abur la amestecare, totul într-un singur vas uşor de utilizat

Vei găsi tot ceea ce-ţi trebuie pentru a pregăti mâncăruri nutritive pentru bebeluş într-un singur vas. După ce ingredientele sunt preparate la abur, nu mai trebuie decât să ridici vasul, să-l răstorni şi să-l blochezi pe poziţie, pentru a putea amesteca până obţii consistenţa dorită.

De la piureuri la mâncăruri solide, pentru fiecare etapă de diversificare

De la piureuri la mâncăruri solide, pentru fiecare etapă de diversificare

De la fructe şi legume foarte fin pasate la combinarea de ingrediente precum carne, peşte şi legume şi la oferirea, în final, a unor consistenţe mai solide. Aparatul nostru 4-in-1 pentru prepararea mâncării bebeluşilor te ajută în fiecare etapă de diversificare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

642

Recenzii

92%

recomandă acest produs

27/05/2025

România

România

Cumpărător verificat

Util

Este super util! Își face treaba cum trebuie! Economisesc timp în prepararea mâncării lui bebe. Recomand cu încredere!

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

17/12/2024

România

România

Cumpărător verificat

Un aparat minunat

Îmi place foarte mult. Îl folosesc de doua săptămâni pentru diversificare și mă ajută să economisesc timp pentru prepararea mâncării.

Dezavantaje

Plasticul se pătează

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

16/08/2023

România

România

Cumpărător verificat

produsul este foarte bun

Sincer inca nu l-am folosit deoarece este prea mica fata. L am achizitionat ca am prins o oferta si il stiu de la cumnata. Ea l-a folosit si a fost foarte incantata de el. (cu totusi ca a avut o problema cu el si stiu ca a durat ceva cu garantia, ca voia sa cumpere altul la un moment dat, pana sa il repare)

Avantaje

usor de folosit si rapid

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 

  1. Oricare dintre ambalajul vechi sau cel nou pe bază de hârtie poate fi primit în timpul perioadei de tranziţie