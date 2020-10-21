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Prepararea hranei pentru bebeluşi
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Aparat 4-în-1 pentru prepararea mâncării bebeluşilor
Producție oprită
Asistență
SCF875/02
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Manualul proprietarului
AventInel de etanşare pentru vasul blenderului
AventCană pentru aparatul de preparat hrana
AventSită pentru aparatul cu abur
AventBloc tăietor
AventSpatulă
Capacul vasului aparatului pentru prepararea hranei bebeluşilor Philips Avent prezintă scurgeri
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