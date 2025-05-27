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Găteşti la abur, amesteci, dezgheţi
Preparare sănătoasă la abur
Găteşti la abur şi mixezi la un loc
Sfaturi şi reţete pentru înţărcare
Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Gustul bun, textura şi lichidele de preparare se păstrează pentru combinare.
Vei găsi tot ceea ce-ţi trebuie pentru a pregăti mâncăruri nutritive pentru bebeluş într-un singur vas. După ce ingredientele sunt preparate la abur, nu mai trebuie decât să ridici vasul, să-l răstorni şi să-l blochezi pe poziţie, pentru a putea amesteca până obţii consistenţa dorită.
De la fructe şi legume foarte fin pasate la combinarea de ingrediente precum carne, peşte şi legume şi la oferirea, în final, a unor consistenţe mai solide. Aparatul nostru 4-in-1 pentru prepararea mâncării bebeluşilor te ajută în fiecare etapă de diversificare.
Premii
4.6
din 5
642
Recenzii
92%
recomandă acest produs
A 23
27/05/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Util
Este super util! Își face treaba cum trebuie! Economisesc timp în prepararea mâncării lui bebe. Recomand cu încredere!
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
AlinaB82
17/12/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Un aparat minunat
Îmi place foarte mult. Îl folosesc de doua săptămâni pentru diversificare și mă ajută să economisesc timp pentru prepararea mâncării.
Dezavantaje
Plasticul se pătează
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
gabilon
16/08/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
produsul este foarte bun
Sincer inca nu l-am folosit deoarece este prea mica fata. L am achizitionat ca am prins o oferta si il stiu de la cumnata. Ea l-a folosit si a fost foarte incantata de el. (cu totusi ca a avut o problema cu el si stiu ca a durat ceva cu garantia, ca voia sa cumpere altul la un moment dat, pana sa il repare)
Avantaje
usor de folosit si rapid
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF885/01 Aparat de gătit cu abur şi blender 4 în 1
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.