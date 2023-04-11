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Advanced Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

Producție oprită

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AdvancedAparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

SCF870/22

Advanced Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

Producție oprită

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  • Detartrarea rezervorului de apă al aparatul de gătit hrană sănătoasă pentru copii Philips Avent 2-în-1 SCF870
    Detartrarea rezervorului de apă al aparatul de gătit hrană sănătoasă pentru copii Philips Avent 2-în-1 SCF870

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  • PDF fişier, 466.1 kB
  • 20 October 2020

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