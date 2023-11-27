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  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
  • Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară

Producție oprită

AdvancedAparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

SCF870/22

4.8
| (336) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară
Cu aparatul de gătit la aburi şi blender Philips Avent 2 în 1 poţi pregăti uşor, în casă, mese hrănitoare pentru bebeluşi. Prepară mai întâi în abur fructele, legumele, peştele sau carnea, apoi ridică şi răstoarnă vasul pentru a amesteca, fără a fi nevoie să transferi alimentele!
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Aparat de preparat mâncare sănătoasă pentru bebeluşi, pentru mese nutritive

Preparare sănătoasă la abur, amestecare uşoară

  • Preparare sănătoasă la abur

  • Găteşti la abur şi mixezi la un loc

  • Uşor de utilizat şi curăţat

  • Sfaturi şi reţete pentru înţărcare

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Gustul bun, textura şi lichidele de preparare se păstrează pentru combinare.

De la preparare la abur la amestecare, totul într-un singur vas uşor de utilizat

De la preparare la abur la amestecare, totul într-un singur vas uşor de utilizat

Vei găsi tot ceea ce-ţi trebuie pentru a pregăti mâncăruri nutritive pentru bebeluş într-un singur vas. După ce ingredientele sunt preparate la abur, nu mai trebuie decât să ridici vasul, să-l răstorni şi să-l blochezi pe poziţie, pentru a putea amesteca până obţii consistenţa dorită.

De la piureuri la mâncăruri solide, pentru fiecare etapă de diversificare

De la piureuri la mâncăruri solide, pentru fiecare etapă de diversificare

De la fructe şi legume foarte fin pasate la ingrediente combinate de carne, peşte şi leguminoase, oferind, în final, consistenţe mai solide. Aparatul nostru 2 în 1 pentru prepararea hranei sănătoase a bebeluşilor te ajută în fiecare etapă de diversificare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

336

Recenzii

97%

recomandă acest produs

27/11/2023

România

România

Cumpărător verificat

Minunat

Îl recomand cu căldură. L-am folosit zi de zi, timp de 1 an. L-aș fi folosit în continuare, dar porțiile copilului au crescut. Cei de la Philips ar trebui să menționeze într-una dintre carticelele cu instrucțiuni de utilizare în ce măsură se poate prepara carnea (ex vită) la el. A fost un subiect foarte controversat printre mămici, când l-am achiziționat. Se pătează de la mâncare destul de intens de la mancare dar nu ii afectează funcționalitatea.

Avantaje

Nu folosești mai multe vase. Timp scurt pentru prepararea mâncării.

Dezavantaje

Se pătează plasticul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

05/02/2022

România

România

Excelent!

Cel mai bun ajutor in prepararea alimentelor in diversificarea bebelusilor! Il recomand cu drag!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

22/04/2020

România

România

Cumpărător verificat

Produs de calitate

Recomand cu mare incredere tuturor mamicilor acest produs de calitate, ideal si practic.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Advanced SCF870/22 Aparat de gătit cu abur şi blender 2 în 1

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 