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Cană cu pai flexibil
300 ml/10 oz
Peste 12 luni
Pachet de 1
A învăţa să bea independent este o etapă esenţială în dezvoltarea copilului. Sprijinim procesul de trecere la etapa de băut independent, ajutând copiii să facă uşor tranziţia de la hrănirea la sân sau cu biberonul la băutul dintr-o cană pentru adulţi. Bazându-se pe sfaturile cadrelor medicale, soluţiile noastre cu tetină de biberon, tetină de formare moale sau dură, pai şi fără tetină se adaptează etapei de dezvoltare a copilului şi îi stimulează abilităţile motorii şi de băut nou dobândite. Soluţiile noastre de cea mai bună calitate sunt dezvoltate pentru a fi igienice şi comode.
Cana de 10 oz are dimensiunea perfectă pentru a menţine copilul hidratat pe tot parcursul zilei şi în timpul perioadelor active. Designul cu capac rotativ păstrează paiul curat atunci când copilul este afară. Forma curbată a cănii şi textura anti-alunecare permit mânuţelor mici să ţină şi să prindă uşor cana, aşa încât copilul să dezvolte cu încredere abilităţi de băut independent.
Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să poată bea stând într-o poziţie naturală.
4.6
din 5
479
Recenzii
93%
recomandă acest produs
BtcNaomi20
26/06/2021
România
Recenzie din Campania Philips
E cea mai buna cana pentru bebele meu. Cu ea am reusit sa ii dau sa bea apa si lichide. Poate fi intoarsa pentru ca nu curge! Pretul e avantajos!
Avantaje
Cana cu pai o folosesc pentru bebelasul meu de la 9 luni, nu curge cand o intorci. Doar cu aceasta sticluta am reusit sa ii dau apa/fresh
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/02 Căni cu paie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/02 Căni cu paie
Anaxela
24/06/2021
România
Recomand cu incredere!
Este un produs foarte practic, usor de folosit, copilul nu se uda, sistem ingenios de inchidere si foarte usor de spalat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/01 Căni cu paie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/01 Căni cu paie
Ruxandra26
21/06/2021
România
Foarte mulțumită
Nepotica mea e foarte incantata sa o folosească iar faptul ca nu curge e un mare avantaj motiv pentru care o recomand tuturor
Avantaje
Nu curge
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/02 Căni cu paie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF798/02 Căni cu paie
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
90% din 200 de stomatologi pediatri americani chestionaţi sunt de acord că designul cănii noastre cu pai permite dezvoltarea orală sănătoasă. 89% sunt de acord că băutul cu paiul exersează muşchii bucali, întărind muşcătura (cercetare onl. ind., SUA, apr. 2016). Dezvoltată în colaborare cu logopezi pediatri, stomatologi, specialişti în ergonomie şi moaşe.