Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Cană cu pai flexibil
200 ml/7 oz
Peste 9 luni
Pachet de 1
A învăţa să bea independent este o etapă esenţială în dezvoltarea copilului. Sprijinim procesul de trecere la etapa de băut independent, ajutând copiii să facă uşor tranziţia de la hrănirea la sân sau cu biberonul la băutul dintr-o cană pentru adulţi. Bazându-se pe sfaturile cadrelor medicale, soluţiile noastre cu tetină de biberon, tetină de formare moale sau dură, pai şi fără tetină se adaptează etapei de dezvoltare a copilului şi îi stimulează abilităţile motorii şi de băut nou dobândite. Soluţiile noastre de cea mai bună calitate sunt dezvoltate pentru a fi igienice şi comode.
Mânerele integrate ale cănii sunt proiectate ergonomic, permiţând mâinilor mici să ţină uşor cana. Paiul moale şi flexibil este delicat cu gingiile, în timp ce designul mic şi uşor al cănii este ideal pentru copiii ce beau prima dată cu paiul.
Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să poată bea stând într-o poziţie naturală.
4.8
din 5
217
Recenzii
97%
recomandă acest produs
Leu2
03/02/2023
România
Foarte usor de folosit de catre bebe
Baietelul meu a inceput sa il foloseasca de pe la 8 luni si a functionat din prima! Nu a acceptat cele cu cioc, dar din asta a bauy bine si i-a placut. Paiul il rodea mult si dupa aproape 1 an trebuia deja schimbat, dar pe unul identic. Recomand!
Avantaje
Nu curge apa, usor, volum perfect
Dezavantaje
Dupa cateva aruncari se face mat plasticul (dar e normal)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/02 Cană cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/02 Cană cu pai
16/06/2021
România
Recomand!
Am ales aceasta cana speciala pentru puiul meu pentru ca sa facut baiat mai mare si am zis ca e nevoie de cana speciala pentru vrsta lui. Ii place foarte mult si s-a obisnuit rapid cu ea, iar acum este preferata lui. Este frumos colorata, nu curge. Recenzie din campania Philips Avent
Avantaje
Perfecta pentru bebe de de 9 luni+
Dezavantaje
Nu are
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie
AleAnu
03/11/2020
România
Cumpărător verificat
Un produs excelent
Am folosit sticla cu pai incepand cu luna a9a, s-a dovedit a fi cea mai potrivita pentru noi. Bebe e foarte incantat de pai si manevreaza cu usurinta sticla cu ajutorul manerelor. Recomand!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
90% din 200 de stomatologi pediatri americani chestionaţi sunt de acord că designul cănii noastre cu pai permite dezvoltarea orală sănătoasă. 89% sunt de acord că băutul cu paiul exersează muşchii bucali, întărind muşcătura (cercetare onl. ind., SUA, apr. 2016). Dezvoltată în colaborare cu logopezi pediatri, stomatologi, specialişti în ergonomie şi moaşe.