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  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
  • Permite dezvoltarea orală sănătoasă*

Philips AventCăni cu paie

SCF796/01

4.8
| (217) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Permite dezvoltarea orală sănătoasă*
Cana cu pai flexibil Philips Avent cu mânere ergonomice este ideală pentru copiii care beau prima dată cu paiul şi permite dezvoltarea orală sănătoasă.* Dezvoltată în colaborare cu experţi pentru a crea cea mai bună cană cu pai a noastră.*
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Design cu supapă etanşă pentru a preveni scurgerile

Permite dezvoltarea orală sănătoasă*

  • Cană cu pai flexibil

  • 200 ml/7 oz

  • Peste 9 luni

  • Pachet de 1

Cănile Philips Avent se adaptează etapei de dezvoltare a copilului

A învăţa să bea independent este o etapă esenţială în dezvoltarea copilului. Sprijinim procesul de trecere la etapa de băut independent, ajutând copiii să facă uşor tranziţia de la hrănirea la sân sau cu biberonul la băutul dintr-o cană pentru adulţi. Bazându-se pe sfaturile cadrelor medicale, soluţiile noastre cu tetină de biberon, tetină de formare moale sau dură, pai şi fără tetină se adaptează etapei de dezvoltare a copilului şi îi stimulează abilităţile motorii şi de băut nou dobândite. Soluţiile noastre de cea mai bună calitate sunt dezvoltate pentru a fi igienice şi comode.

Mânere ergonomice şi pai moale: ideale pentru copiii mici

Mânerele integrate ale cănii sunt proiectate ergonomic, permiţând mâinilor mici să ţină uşor cana. Paiul moale şi flexibil este delicat cu gingiile, în timp ce designul mic şi uşor al cănii este ideal pentru copiii ce beau prima dată cu paiul.

Partea de jos a paiului este îndoită pentru a bea uşor, până la ultima înghiţitură

Partea de jos a paiului este îndoită pentru a bea uşor, până la ultima înghiţitură

Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să poată bea stând într-o poziţie naturală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

217

Recenzii

97%

recomandă acest produs

03/02/2023

România

România

Foarte usor de folosit de catre bebe

Baietelul meu a inceput sa il foloseasca de pe la 8 luni si a functionat din prima! Nu a acceptat cele cu cioc, dar din asta a bauy bine si i-a placut. Paiul il rodea mult si dupa aproape 1 an trebuia deja schimbat, dar pe unul identic. Recomand!

Avantaje

Nu curge apa, usor, volum perfect

Dezavantaje

Dupa cateva aruncari se face mat plasticul (dar e normal)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/02 Cană cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/02 Cană cu pai

16/06/2021

România

România

Recomand!

Am ales aceasta cana speciala pentru puiul meu pentru ca sa facut baiat mai mare si am zis ca e nevoie de cana speciala pentru vrsta lui. Ii place foarte mult si s-a obisnuit rapid cu ea, iar acum este preferata lui. Este frumos colorata, nu curge. Recenzie din campania Philips Avent

Avantaje

Perfecta pentru bebe de de 9 luni+

Dezavantaje

Nu are

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie

03/11/2020

România

România

Cumpărător verificat

Un produs excelent

Am folosit sticla cu pai incepand cu luna a9a, s-a dovedit a fi cea mai potrivita pentru noi. Bebe e foarte incantat de pai si manevreaza cu usurinta sticla cu ajutorul manerelor. Recomand!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF796/01 Căni cu paie

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 90% din 200 de stomatologi pediatri americani chestionaţi sunt de acord că designul cănii noastre cu pai permite dezvoltarea orală sănătoasă. 89% sunt de acord că băutul cu paiul exersează muşchii bucali, întărind muşcătura (cercetare onl. ind., SUA, apr. 2016). Dezvoltată în colaborare cu logopezi pediatri, stomatologi, specialişti în ergonomie şi moaşe.