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  • Uşor de combinat cu alăptarea
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  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea
  • Uşor de combinat cu alăptarea

Producție oprită

Philips AventBiberon din sticlă Natural

SCF671/17

4.8
| (20) Recenzii | 94% recomandă acest produs
Uşor de combinat cu alăptarea
Biberonul nostru Natural din sticlă ajută la crearea unui mod mai natural de hrănire cu biberonul, atât pentru bebeluş, cât şi pentru tine. Tetina are un design inovator cu petale pentru o începere naturală a hrănirii similară cu alăptarea, ajutând bebeluşul să combine uşor hrănirea la sân cu cea cu biberonul.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Începere naturală a alăptării

Uşor de combinat cu alăptarea

  • 1 biberon

  • 4 oz/120 ml

  • Tetină cu debit pentru nou-născut

  • Peste 0 luni

Termorezistenţă

Termorezistenţă

Biberonul de sticlă Natural este rezistent la căldură şi la şocuri termice. Prin urmare, poate fi depozitat în frigider, încălzit şi sterilizat.

Sticlă de calitate farmaceutică

Sticlă borosilicată de calitate, care asigură cea mai înaltă calitate pentru puritate desăvârşită.

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Începere naturală a hrănirii datorită tetinei ce imită forma sânului

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

20

Recenzii

94%

recomandă acest produs

4
3
2

12/06/2019

România

România

Folosesc acest tip de biberon de la nastere pentru ambele fetite

Recenzie din campania Philips Avent Folosim acest tip de biberon si pt lapte matern si pt lapte praf Excelent produs recomand !

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

15/05/2019

România

România

Recomand cu drag

Super multumita de produs, se impaca foarte bine in concomitanta cu alaptatul. Rezista in timp si nu se deterioreaza .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

07/05/2019

România

România

Calitate excelenta

Folosesc biberoanele Avent de la nasterea copilul si sunt foarte multumita. Calitate execelenta. Pret avantajos.

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011