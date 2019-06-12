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Producție oprită
1 biberon
4 oz/120 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Biberonul de sticlă Natural este rezistent la căldură şi la şocuri termice. Prin urmare, poate fi depozitat în frigider, încălzit şi sterilizat.
Sticlă borosilicată de calitate, care asigură cea mai înaltă calitate pentru puritate desăvârşită.
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
4.8
din 5
20
Recenzii
94%
recomandă acest produs
AnaMryBia
12/06/2019
România
Folosesc acest tip de biberon de la nastere pentru ambele fetite
Recenzie din campania Philips Avent Folosim acest tip de biberon si pt lapte matern si pt lapte praf Excelent produs recomand !
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaDomi
15/05/2019
România
Recomand cu drag
Super multumita de produs, se impaca foarte bine in concomitanta cu alaptatul. Rezista in timp si nu se deterioreaza .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
ElenaY
07/05/2019
România
Calitate excelenta
Folosesc biberoanele Avent de la nasterea copilul si sunt foarte multumita. Calitate execelenta. Pret avantajos.
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Acest review a fost făcut pentru SCF671/17 Biberon din sticlă Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011