-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Philips Avent Airflex Biberon
Producție oprită
Asistență
SCF646/17
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Toate (3)
Produsele mele de hrănire cu biberonul Philips Avent sunt compatibile reciproc?
Sunt biberoanele Philips Avent potrivite pentru congelator?
Este produsul meu Philips Avent fără BPA şi BPS?