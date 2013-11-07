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Producție oprită
330 ml
Tetină cu debit variabil
Tetina cu flux variabil are tăiată o fantă care asigură un debit reglabil. Debitul poate fi variat pur şi simplu înclinând biberonul pentru a alinia semnele I, II sau III de pe tetină cu nasul bebeluşului
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Biberonul AVENT Airflex foloseşte o supapă Airflex care lucrează odată cu acţiunea de hrănire naturală a bebeluşului.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Kinga83
07/11/2013
Polska
Świetny produkt.
Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
iredew
22/09/2013
Polska
idealny produkt
butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +
KasiaSz
22/09/2013
Polska
Ten produkt napewno posłuży bardzo długo
Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +