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Informații de legalitate

  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă
  • Pentru hrănire activă sănătoasă

Producție oprită

Philips Avent AirflexBiberon

SCF646/17

4.8
| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Pentru hrănire activă sănătoasă
Biberonul Philips AVENT Airflex foloseşte tetina unică AVENT Airflex, care susţine hrănirea activă sănătoasă şi lucrează în ritmul natural al bebeluşului. Tetina Airflex uşurează trecerea bebeluşului de la sân la biberon.
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Dovedit clinic că reduce colicile

Pentru hrănire activă sănătoasă

  • 330 ml

  • Tetină cu debit variabil

Tetină cu debit variabil pentru alimentare mai consistentă

Tetină cu debit variabil pentru alimentare mai consistentă

Tetina cu flux variabil are tăiată o fantă care asigură un debit reglabil. Debitul poate fi variat pur şi simplu înclinând biberonul pentru a alinia semnele I, II sau III de pe tetină cu nasul bebeluşului

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Combinarea uşoară a hrănirii la sân cu biberonul

Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.

Supapă integrată Airflex

Supapă integrată Airflex

Biberonul AVENT Airflex foloseşte o supapă Airflex care lucrează odată cu acţiunea de hrănire naturală a bebeluşului.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Świetny produkt.

Rewelacyjna butelka firmy Avent służyła Mojemu dziecku bardzo długo. Szczerze polecam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

idealny produkt

butelki avent są rewelacyjne,nadają się do kaszek,mleka,można podgrzewać w mikrofalówce...są bardzo wytrzymałe...moje dziecko nie chce z innej pić :D polecam wszystkim mamom :D

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/37 Butelka dla niemowląt Classic +

22/09/2013

Polska

Polska

Ten produkt napewno posłuży bardzo długo

Jestem bardzo zadowolona z wyboru butelki do karmienia Philips. Trwałość tego produktu pozwola na korzystanie z niej długi czas. Napewno poleciła bym ją wszystkim młodym mamom, gdyż doskonale spełnia swoje funkcje począwszy od pierwszych dni karmienia. Dzięki możliwość wymiany i dostasowania smoczka, do różnych konsystwncji posiłków pozwala nie trzeba zmieniać całej butelki. Jest poprost super. :)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Airflex SCF646/17 Butelka dla niemowląt Classic +

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