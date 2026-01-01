Igienă în mişcare

Este uşor să înveţi să bei cu gama de ceşti pentru copii mici Philips Avent. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Ceaşca este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta.