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Producție oprită
SCF608/01
Igienă în mişcare
Este uşor să înveţi să bei cu gama de ceşti pentru copii mici Philips Avent. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Ceaşca este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta.
260 ml
Gură scurgere, copii peste 12 luni
Cu mânere
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
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