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Producție oprită
SCF606/01
Igienă în mişcare
Ceaşca Philips Avent pentru copiii mici reprezintă trecerea uşoară de la biberon la ceaşcă. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta
200 ml
Gură de scurgere moale, peste 6 luni
Cu mânere
Valva patentată a cănii cu tetină de formare Philips Avent controlează debitul şi asigură evitarea vărsării, chiar dacă este ţinută invers sau lăsată pe o parte
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