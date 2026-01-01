Igienă în mişcare

Ceaşca Philips Avent pentru copiii mici reprezintă trecerea uşoară de la biberon la ceaşcă. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta