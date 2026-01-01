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Producție oprită

Philips AventCană pentru copii mici

SCF606/01

Igienă în mişcare

Ceaşca Philips Avent pentru copiii mici reprezintă trecerea uşoară de la biberon la ceaşcă. Capacul cu deschidere în sus păstrează gura de scurgere curată în orice moment, chiar şi în mişcare. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta

Vezi toate beneficiile

Sorbire uşoară, fără vărsare

Igienă în mişcare

  • 200 ml

  • Gură de scurgere moale, peste 6 luni

  • Cu mânere

Gură moale de scurgere cu supapă patentată fără vărsare

Gură moale de scurgere cu supapă patentată fără vărsare

Valva patentată a cănii cu tetină de formare Philips Avent controlează debitul şi asigură evitarea vărsării, chiar dacă este ţinută invers sau lăsată pe o parte

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

Întreaga ceaşcă poate fi sterilizată pentru păstrarea igienei

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