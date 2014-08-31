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Producție oprită

Philips AventCană pentru copii mici

SCF604/11

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Igienă în mişcare

Această cană Philips Avent cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Cana este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea sau la cărucior.

Vezi toate beneficiile

Fără vărsare, debit mai rapid

Igienă în mişcare

  • 340 ml

  • Gură de scurgere sport, peste 18 luni

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.

Debit mai rapid şi gură de scurgere rezistentă la muşcături

Debit mai rapid şi gură de scurgere rezistentă la muşcături

Gura de scurgere este concepută pentru a rezista la muşcături şi are un debit mai rapid, iar cana are o capacitate mai mare pentru copii mici activi

Capacul păstrează gura de scurgere curată

Capacul păstrează gura de scurgere curată

Capacul basculant îți oferă întotdeauna siguranţa igienei păstrând gura de scurgere curată acasă sau în mişcare.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

31/08/2014

Polska

Polska

polecam gorąco:)

Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka

15/05/2012

Polska

Polska

Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.

Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka

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