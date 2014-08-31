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Producție oprită
Igienă în mişcare
Această cană Philips Avent cu curgere mai rapidă este ideală pentru copiii mici activi. Este uimitor protejată împotriva vărsării dacă este scuturată sau aruncată în aer şi încă se mai poate bea cu uşurinţă din aceasta. Cana este prevăzută cu un capac cu deschidere în sus şi cu o clemă laterală inteligentă pentru ataşare la curea sau la cărucior.
340 ml
Gură de scurgere sport, peste 18 luni
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
Gura de scurgere este concepută pentru a rezista la muşcături şi are un debit mai rapid, iar cana are o capacitate mai mare pentru copii mici activi
Capacul basculant îți oferă întotdeauna siguranţa igienei păstrând gura de scurgere curată acasă sau în mişcare.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ewelinaaa
31/08/2014
Polska
polecam gorąco:)
Kubek kupiłam koleżance w prezencie i jest zachwycona [i ja również podczas zabaw z małym:) ]. Kręci, wierci, upuszcza kubek, a wszystko w okół czyściutkie:) Rewelacyjna sprawa dla żywiołowych maluchów!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka
mrbigi
15/05/2012
Polska
Bez obaw produkty Avent daję swoim dzieciom.
Produkty Avent, butelki, smoczki, laktator, to jedyne produkty jakie uznaję jeśli chodzi o karmienie moich dzieci. Nie są może najtańsze, ale za to nigdy nie było z nimi żadnego problemu. Szczerze polecam wszystkim rodzicom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF604/11 Kubek dla dziecka