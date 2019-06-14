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Producție oprită
1 biberon
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Faţă de alte biberoane, sistemul anti-colici dovedit clinic este acum integrat în tetină, ceea ce face mai simplă asamblarea corectă a biberonului. În timp ce hrăneşti bebeluşul, supapa unică de pe tetină se deschide pentru a permite aerului să intre în biberon în loc de a intra în stomacul bebeluşului.
Somnul şi alim. sunt vitale pentru sănăt. şi feric. bebeluşului. A fost efect. un studiu clinic pt. a afla dacă designul biberonului pentru sugari afect. „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biber. Philips Avent Classic reduce în mod semnif. agitaţia cu aproxim. 28 de min. pe zi, faţă de biber. de comparaţie (46 de min. în loc de 74 de min., p=0,05). Ac. lucru este valabil în special noaptea.**
Noul biberon Classic+ este conceput pentru a preveni scurgerile în timpul hrănirii, pentru o experienţă de hrănire cu adevărat plăcută.
5.0
din 5
22
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.