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Informații de legalitate

  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Producție oprită

Philips AventBiberon Classic+

SCF560/00

5
| (22) Recenzii | 100% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Gama clasică de încredere a fost îmbunătăţită pentru a oferi o experienţă de hrănire şi mai plăcută. Sistemul anti-colici dovedit clinic este integrat acum în tetină, astfel încât sticla este extrem de uşor de curăţat şi asamblat.
Vezi toate beneficiile

Uşor de curăţat pentru o igienă perfectă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 4 oz/125 ml

  • Tetină cu debit pentru nou-născut

  • Peste 0 luni

Sistem anti-colici dovedit pentru reducerea colicilor*

Sistem anti-colici dovedit pentru reducerea colicilor*

Faţă de alte biberoane, sistemul anti-colici dovedit clinic este acum integrat în tetină, ceea ce face mai simplă asamblarea corectă a biberonului. În timp ce hrăneşti bebeluşul, supapa unică de pe tetină se deschide pentru a permite aerului să intre în biberon în loc de a intra în stomacul bebeluşului.

Agitaţia este redusă, în special pe timpul nopţii

Agitaţia este redusă, în special pe timpul nopţii

Somnul şi alim. sunt vitale pentru sănăt. şi feric. bebeluşului. A fost efect. un studiu clinic pt. a afla dacă designul biberonului pentru sugari afect. „comportamentul sugarului”. S-a demonstrat că biber. Philips Avent Classic reduce în mod semnif. agitaţia cu aproxim. 28 de min. pe zi, faţă de biber. de comparaţie (46 de min. în loc de 74 de min., p=0,05). Ac. lucru este valabil în special noaptea.**

Fără scurgeri pentru o hrănire plăcută

Noul biberon Classic+ este conceput pentru a preveni scurgerile în timpul hrănirii, pentru o experienţă de hrănire cu adevărat plăcută.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

22

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

14/06/2019

România

România

Cel mai bun produs

"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

14/06/2019

România

România

Recenzie din Campania Philips Avent

Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

03/07/2018

România

România

Acest produs a fost și este foarte bun.

Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

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Referințe

  1. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional. La vârsta de 2 săptămâni, sugarii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţină agitaţie decât sugarii hrăniţi cu un biberon convenţional.