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Philips Avent Pompă de sân electrică dublă Natural Care portabilă, hands-free

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Philips Avent Pompă de sân electrică dublăNatural Care portabilă, hands-free

SCF495/11

Philips Avent Pompă de sân electrică dublă Natural Care portabilă, hands-free

Noutăţi

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 4.6 MB
  • 1 October 2026

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • PDF fişier, 711.7 kB
  • 18 June 2026

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