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Pompe pentru sân şi îngrijire
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Philips Avent Pompă de sân electrică dublă Natural Care portabilă, hands-free
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SCF495/11
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Natural Care HandsfreeWearableProtecţie pentru sân 27 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserţie 15 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserţie 17 mm
Natural Care HandsfreeWearablInserţie 19 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserţie 21 mm
Natural Care HandsfreeWearableInserţie 24 mm
Natural Care Handsfree WearablMembrană
Natural Care Handsfree WearabSupapă
Natural Care Handsfree WearablCupă de colectare lapte
Natural Care Handsfree WearablCapac antipraf
Natural Care HandsfreeWearableCablu USB în formă de Y
Pompa de sân electrică Philips Avent are un nivel scăzut de sucţiune sau deloc
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