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  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
  • Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
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Noutăţi

Philips Avent Pompă de sân electrică dublăNatural Care portabilă, hands-free

SCF495/11

5

| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.

Bebeluşul şi timpul tău sunt de nepreţuit. Ai mâinile libere, ai timp pentru tine, cu pompa de sân portabilă hands-free Philips Avent Natural Care. Concepută pentru a imita ritmul de băut al bebeluşului, aceasta oferă performanţă de nivel spitalicesc, într-un design discret şi fără scurgeri.

Vezi toate beneficiile

Încearcă 30 zile sau banii înapoi

Imită ritmul de băut al bebeluşului tău

Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.

  • Pompă cu putere de nivel spitalicesc, imită ritmul de băut al bebeluşului

  • Cupe transparente cu lumină interioară

  • Uşor de curăţat şi de asamblat, cu mai puţine piese

  • Potrivită pentru 99% din mame

  • Membrană inovatoare SkinSense, din silicon

Libertatea de a pompa oriunde

Libertatea de a pompa oriunde

Prima noastră pompă de sân purtabilă aduce performanţa de nivel spitalicesc într-o formă uşoară, care se aşează confortabil în sutien. Oriunde ai merge, ea merge cu tine. Fie că stai pe canapea, că stai la birou sau faci o plimbare în cartier. Timpul tău. Libertatea ta.

Performanţă de nivel spitalicesc, într-un design purtabil

Performanţă de nivel spitalicesc, într-un design purtabil

Spre deosebire de alte pompe purtabile, nu trebuie să alegi între libertate şi eficienţă. Motorul nostru oferă performanţă de nivel spitalicesc, asemănătoare unei pompe tradiţionale - cu avantajul suplimentar că este purtabilă. Bateriile reîncărcabile îţi permit să pompezi discret oriunde.

Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebeluşului tău

Extrage lapte eficient* cu un ritm care imită ritmul bebeluşului tău

Prima noastră pompă purtabilă imită ritmul natural de băut al bebeluşului, fiind până la de 2 ori mai rapidă decât majoritatea pompelor purtabile**. Pentru că bebeluşii ştiu cel mai bine cum să bea de la sân, am conceput-o să te ajute să obţii nivelul optim de lapte şi să economiseşti timp preţios.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Výrobek je velmi praktický

Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Skvěle!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

08/08/2026

Česká republika

Česká republika

Jsem nadšená!

Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care

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Referințe

  1. Eficienţa este legată de performanţa tehnică a produsului.

  2. Se referă la frecvenţa de aspirare a pompei.