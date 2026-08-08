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Noutăţi
Ai mâinile libere. Ai timp pentru tine.
Bebeluşul şi timpul tău sunt de nepreţuit. Ai mâinile libere, ai timp pentru tine, cu pompa de sân portabilă hands-free Philips Avent Natural Care. Concepută pentru a imita ritmul de băut al bebeluşului, aceasta oferă performanţă de nivel spitalicesc, într-un design discret şi fără scurgeri.
Încearcă 30 zile sau banii înapoi
Pompă cu putere de nivel spitalicesc, imită ritmul de băut al bebeluşului
Cupe transparente cu lumină interioară
Uşor de curăţat şi de asamblat, cu mai puţine piese
Potrivită pentru 99% din mame
Membrană inovatoare SkinSense, din silicon
Prima noastră pompă de sân purtabilă aduce performanţa de nivel spitalicesc într-o formă uşoară, care se aşează confortabil în sutien. Oriunde ai merge, ea merge cu tine. Fie că stai pe canapea, că stai la birou sau faci o plimbare în cartier. Timpul tău. Libertatea ta.
Spre deosebire de alte pompe purtabile, nu trebuie să alegi între libertate şi eficienţă. Motorul nostru oferă performanţă de nivel spitalicesc, asemănătoare unei pompe tradiţionale - cu avantajul suplimentar că este purtabilă. Bateriile reîncărcabile îţi permit să pompezi discret oriunde.
Prima noastră pompă purtabilă imită ritmul natural de băut al bebeluşului, fiind până la de 2 ori mai rapidă decât majoritatea pompelor purtabile**. Pentru că bebeluşii ştiu cel mai bine cum să bea de la sân, am conceput-o să te ajute să obţii nivelul optim de lapte şi să economiseşti timp preţios.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Maminaat
08/08/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Výrobek je velmi praktický
Hodnocení dávám takové, jaké si odsávačka zaslouží, je to velký pomocník do domácnosti a rozhodně bych do nej šla znovu, praktické odsávání mateřského mléka kdekoliv a kdykoli potřebujete. Doporučila bych ho asi hlavně mamince, která už třeba doma jedno starší dítě má, protože tohle jí ušetří čas.
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Atnicka 2
08/08/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Skvěle!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Ohniska23
08/08/2026
Česká republika
Parte a unei promoții
Jsem nadšená!
Nejvíc mě překvapilo, jak efektivně odsávačka odsává. Intenzitu si můžu nastavit podle toho, co mi zrovna vyhovuje, a i na příjemné nastavení zvládne odsát mléko opravdu dobře. Velkou výhodou je pro mě možnost odsávat z obou prsů současně - oproti odsávání jednoho po druhém je to obrovská úspora času. Ovládání je navíc jednoduché a rychle jsem přišla na nastavení, které mi vyhovuje. Za mě skvělá volba hlavně pro maminky, které odsávají pravidelně a nechtějí tím strávit půl dne 😊
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Dvojitá elektrická odsávačka SCF495/11 Hands-free nositelná odsávačka Natural Care
Eficienţa este legată de performanţa tehnică a produsului.
Se referă la frecvenţa de aspirare a pompei.