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Philips Avent Premium Aparat de încălzit biberoane
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SCF358/00
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Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Eco passport - English (US)
Toate (6)
Compatibilitate (1)
Performanţă (1)
Funcţionalitate (1)
Îndepărtarea calcarului (1)
Încălzitorul meu de biberoane poate dezgheţa laptele matern sau hrana pentru bebeluşi?
Cât de des trebuie să detartrez aparatul de încălzit biberoane Philips Avent?
Cât de multă apă ar trebui să adaug la un încălzitor de biberoane Avent?
Cum detartrez încălzitorul de biberoane Philips Avent?
Cât timp îi trebuie încălzitorului de biberoane să încălzească laptele?
Ce biberoane se potrivesc în încălzitorul meu de biberoane Philips Avent?
Timpul de încălzire este diferit pentru aceeaşi cantitate de lapte
Întregul indicator de progres luminează intermitent când încălzeşte hrana pentru bebeluşi.
Există pete albe sau maronii în încălzitorul de biberoane Philips Avent
Laptele de la încălzitorul meu de biberoane Philips Avent este prea fierbinte sau prea rece
Încălzitorul meu Philips Avent are nevoie de prea mult timp pentru a încălzi laptele sau hrana
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