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Philips Avent Premium Aparat de încălzit biberoane

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Philips Avent PremiumAparat de încălzit biberoane

SCF358/00

Philips Avent Premium Aparat de încălzit biberoane

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  • Cum se încălzeşte un biberon de lapte cu încălzitorul de biberoane Philips Avent SCF358
    Cum se încălzeşte un biberon de lapte cu încălzitorul de biberoane Philips Avent SCF358

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Manuale şi documentaţie

Declaraţie de conformitate UK - English (US)

  • PDF fişier, 142.9 kB
  • 7 January 2026

Eco passport - English (US)

  • PDF fişier, 358.8 kB
  • 4 January 2021

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