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Încălzeşte uniform
Păstrare la cald până la 60 de minute
Mod încălzire rapidă şi dezgheţare
Adecvat pentru lapte şi hrană solidă
Controlul inteligent al temperaturii
Setează volumul de lapte, apasă butonul de pornire şi lasă controlul inteligent al temperaturii să se ocupe de restul. Acesta detectează temperatura iniţială a laptelui, îl încălzeşte rapid la temperatura ideală şi îl menţine acolo până la 60 de minute.
Vrei să ai rezerve de hrană în congelator? Încălzitorul de biberoane dezgheaţă rapid recipientele cu lapte şi hrană pentru bebeluşi.
Când micuţul tău este pregătit să treacă la alimente solide, încălzitorul de biberoane dezgheaţă şi încălzeşte şi recipientele cu hrană pentru bebeluşi.
Premii
4.4
din 5
185
Recenzii
89%
recomandă acest produs
Bashar
29/04/2023
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Foarte practic
Ca toate produsele avent are un singur buton si nici nu-i trebuie mai multe.
Avantaje
Practic, mic, economisesti timp si nervi.
Dezavantaje
Beau pisicile apa din el si trebuie să completez mereu
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
Ptti
25/01/2022
România
Recomanda incalzitorul
Am cumparat acest incalzitor încă de la inceput, suntem foarte multumiți de el, ne ajuta foarte mult noaptea pentru ca se încalzește laptele repede și la temperatura ideală pentru ca bebe să poata manca imediat. Datorită faptului ca am fost foarte multumiți de primul, am mai achiziționat unul.
Avantaje
Încălzire rapida a laptelui și menținerea lui calda
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
DanielTomas
03/11/2021
România
Un produs util!
Incalzeste ce si cat ai nevoie fara prea mare efort! Super ok!
Avantaje
Nu mai incalzesti apa la ibric sa aulte metode ce iti necesita atentia.
Dezavantaje
Incalzeste putin mai mult daca se folosesc biberoanele de sticla.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane
Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024.
Pentru 150 ml de lapte la o temperatură de 22 °C într-un biberon Philips Natural de 260 ml
În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie