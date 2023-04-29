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  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară
  • Încălzire inteligentă şi uşoară

Philips Avent PremiumAparat de încălzit biberoane

SCF358/00

4.4
| (185) Recenzii | 89% recomandă acest produs

1 premiu

Încălzire inteligentă şi uşoară
Preparați alimentele calde în câteva minute cu încălzitorul pentru biberoane care gestionează temperatura în locul dumneavoastră. Funcția de control inteligent al temperaturii reglează tiparul de încălzire rapidă a laptelui și a alimentelor pentru bebeluș.
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Elimină presupunerile din pregătirea meselor

Încălzire inteligentă şi uşoară

  • Încălzeşte uniform

  • Păstrare la cald până la 60 de minute

  • Mod încălzire rapidă şi dezgheţare

  • Adecvat pentru lapte şi hrană solidă

  • Controlul inteligent al temperaturii

Controlul inteligent al temperaturii selectează modul ideal de încălzire

Controlul inteligent al temperaturii selectează modul ideal de încălzire

Setează volumul de lapte, apasă butonul de pornire şi lasă controlul inteligent al temperaturii să se ocupe de restul. Acesta detectează temperatura iniţială a laptelui, îl încălzeşte rapid la temperatura ideală şi îl menţine acolo până la 60 de minute.

Funcţie de decongelare pentru recipientele cu lapte şi hrană pentru bebeluşi

Funcţie de decongelare pentru recipientele cu lapte şi hrană pentru bebeluşi

Vrei să ai rezerve de hrană în congelator? Încălzitorul de biberoane dezgheaţă rapid recipientele cu lapte şi hrană pentru bebeluşi.

Încălzeşte atât recipientele cu hrană pentru copii, cât şi recipientele cu lapte

Încălzeşte atât recipientele cu hrană pentru copii, cât şi recipientele cu lapte

Când micuţul tău este pregătit să treacă la alimente solide, încălzitorul de biberoane dezgheaţă şi încălzeşte şi recipientele cu hrană pentru bebeluşi.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image PBTAWARD15

Recenzii

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4.4

din 5

185

Recenzii

89%

recomandă acest produs

29/04/2023

România

România

Cumpărător verificat

Foarte practic

Ca toate produsele avent are un singur buton si nici nu-i trebuie mai multe.

Avantaje

Practic, mic, economisesti timp si nervi.

Dezavantaje

Beau pisicile apa din el si trebuie să completez mereu

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

25/01/2022

România

România

Recomanda incalzitorul

Am cumparat acest incalzitor încă de la inceput, suntem foarte multumiți de el, ne ajuta foarte mult noaptea pentru ca se încalzește laptele repede și la temperatura ideală pentru ca bebe să poata manca imediat. Datorită faptului ca am fost foarte multumiți de primul, am mai achiziționat unul.

Avantaje

Încălzire rapida a laptelui și menținerea lui calda

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

03/11/2021

România

România

Un produs util!

Incalzeste ce si cat ai nevoie fara prea mare efort! Super ok!

Avantaje

Nu mai incalzesti apa la ibric sa aulte metode ce iti necesita atentia.

Dezavantaje

Incalzeste putin mai mult daca se folosesc biberoanele de sticla.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Premium SCF358/00 Aparat de încălzit biberoane

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Pentru 150 ml de lapte la o temperatură de 22 °C într-un biberon Philips Natural de 260 ml

  2. În perioada de tranziție, este posibil să primeşti fie ambalajul vechi, fie pe cel nou, pe bază de hârtie