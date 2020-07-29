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  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
  • Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare

Producție oprită

Philips Aventultra soft snuggle

SCF348/12

5
| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare
Phlips Avent ultra soft snuggle este o jucărie de pluş cu suzetă ultra soft. Are o greutate redusă, astfel încât bebeluşul o poate ţine aproape pentru a se simţi în siguranţă. Este uşor de găsit şi poate fi detaşată uşor de suzetă pentru curăţare fără efort.
Vezi toate beneficiile
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Marca nr. 1 aleasă de mămicile din întreaga lume1

Include suzetă ultra soft

Mai mult confort la fiecare îmbrăţişare

  • Pluş cu suzetă ultra soft

  • Peste 0 luni

  • Ortodontică şi fără BPA

  • 1 snuggle şi 1 suzetă pentru 0-6 luni

Te ajută pe tine şi pe bebeluşul tău să găsiţi suzeta

Te ajută pe tine şi pe bebeluşul tău să găsiţi suzeta

Nu mai trebuie să cauţi suzetele! Cu jucăria de pluş, acestea sunt uşor de găsit.

Bebeluşii se vor bucura de confort suplimentar cu fiecare dezmierdare

Bebeluşii se vor bucura de confort suplimentar cu fiecare dezmierdare

Bebeluşii se vor bucura de confort suplimentar cu fiecare îmbrăţişare a animalelor de pluş. Fabricate din material moale, lăbuţele uşoare ale acestora ajută la ţinerea suzetelor la locul lor.

Jucăria de pluş este compatibilă cu toate suzetele Philips Avent

Jucăria de pluş este compatibilă cu toate suzetele Philips Avent

Jucăria de pluş este compatibilă cu toate suzetele Philips Avent. Astfel încât să poţi crea produsul potrivit pentru bebeluş.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

29/07/2020

România

România

Cea mai bună marca de suzeta este cea philips

Am folosit o la prima fetita si durabilă este de calitate superioara

Avantaje

Super buna

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

24/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Recomand această șuetă,am achizituonat-o în urmă cu ceva timp,înaintea venirii bebelinei pe lume și pot sa zic ca e una dintre cele mai bune investiții făcute,este foarte usor de gasit și mai are un mare plus,o tine si ca jucarie preferată,sunt nedespărțiți!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

23/07/2020

România

România

Recenzie din Campania Philips

Cea mai buna idee pentru mine ca mama este jucăria cu suzeta deoarece asa știu mereu unde o pot găsi în pătuț, iar pentru bebe este prima lui jucărie în viața din afara uterului.O iubim pur și simplu.multumim philips!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF348/13 ultra soft snuggle

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Referințe

  1. Bazat pe un sondaj online de satisfacție realizat la nivel global, cu 8.139 utilizatori ai mărcilor și produselor pentru mamă și copil, în 2024. 

  1. Conform unui test efectuat în 2016 în SUA care a inclus 112 mămici, 96 % au afirmat că discul de protecţie provoacă mai puţine urme şi iritaţii pe piele

  2. Testele de consum din SUA realizare în anii 2016-2017 arată o medie de acceptare de 98 % a tetinei texturate folosite la suzetele noastre ultra soft şi ultra air

  3. Marca de suzete nr. 1 din lume

  4. Din motive de igienă, înlocuieşte suzetele după 4 săptămâni de utilizare

  5. Gama noastră ajută mamele şi bebeluşii în orice etapă de dezvoltare